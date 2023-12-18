原标题：多维度护航科技创新行稳致远

◎洪恒飞 本报记者 江 耘

12月15日—16日，首届“科技安全与治理”学术年会在浙江嘉兴举行。活动以“科技赋能 安全护航——构建全球科技治理新格局”为主题，汇聚15位中国工程院院士以及来自高校院所、行业组织、科技企业的上百位学者就科技安全政策、科技伦理与治理、产业链供应链安全、关键科技领域安全等主题开展研讨、交流分享。

科技安全是国家安全的重要组成部分，是支撑和保障其他领域安全的力量源泉和逻辑起点。中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾表示，此次大会的举办，旨在为国家推进科技发展和安全贡献力量。

会上，中国工程院院士、河海大学党委书记唐洪武强调，教育科技人才“三位一体”创新体系是实现高水平科技自立自强、保障国家安全的重要机制，高校要通过教育链、创新链、产业链、人才链“四链”融合，构建推动支撑科技安全的新范式。“以大数据、大模型、大算力等为核心的新型基础设施，融合人工智能、区块链、物联网等数智技术推动形成科技与产业创新融合发展。”中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红在作报告时指出，原有的供应链管理研究较少关注安全保障机制，未能形成系统阐明国际视野下产业链供应链风险及其影响的基础理论与分析方法，制约产业链供应链安全研判与应对。

陈晓红表示，当前必须强化创新驱动和数智赋能，构造智慧透明的供应链，加强供应链国际合作，重点聚焦“卡脖子”前沿技术和关键共性难题。

然而，随着新兴技术快速发展及广泛应用，新技术创新所引发的安全风险对国家安全和社会伦理产生了极大冲击，有关数智技术的风险讨论不绝于耳。

今年以来，AIGC（生成式人工智能）热度不减，加快推进千行百业智能化转型。如何有效识别和防范由此产生的安全风险，成为此次活动期间的热点问题。中国工程院院士杨善林作题为《AIGC的风险和治理》的报告时指出，AIGC的发展和使用必然会带来人类从未应对过的安全风险，有效识别和防范这些安全风险是其发展过程中必须重点关注的问题。他表示，必须走发展与治理同步的创新道路，AIGC的治理需要技术与管理共同进步、相辅相成。

活动期间，在专题论坛和学术交流专场环节，共有数十位专家学者就“开源科技情报能力”“数据安全与治理”等进行了报告分享和深度交流。值得关注的是，中国科学学与科技政策研究会科技安全专业委员会正式成立，北京理工大学隋秀峰研究员担任该委员会主任。该委员会将致力于搭建综合性、跨领域产学研交流与服务平台，组织开展科技安全领域的学术研究、战略咨询、成果交流、科普培训等活动，推动科技安全理论、战略、技术和政策创新。

本次活动由中国科学学与科技政策研究会、北京理工大学联合主办，中国科学学与科技政策研究会科技安全专业委员会、北京理工大学长三角研究院（嘉兴）、嘉兴学院共同承办。

(责编：杨曦、陈键)

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