原标题：辽河油田储气库群日采气量突破4000万立方米

科技日报讯 （通讯员张涛 记者郝晓明）为应对强寒潮带来的持续极端低温天气，中国石油辽河油田储气库群开启极限保供模式。12月15日，辽河油田日冲锋采气量突破4000万立方米，成为全国首个日采气量突破4000万立方米的储气库群。

从2021年至今，辽河油田储气库群日采气量连续跨越2000万立方米、3000万立方米、4000万立方米大关，为东北及京津冀地区千家万户送去寒冬中的温暖，发挥辽河油田储气库群能源保供“顶梁柱”作用。

作为京津冀周边最大的储气库，辽河油田储气库群承担着冬季天然气保供任务。据介绍，保供期间，辽河油田密切关注天气变化，24小时跟踪天然气系统整体运行，细化保供方案、采销方案、应急方案，统筹储气、采气、供气、用气等各环节工作，强化上下游一体协调，确保储气库平稳运行。同时，细化采气量与地层压力的科学匹配，提升冬供期采气能力和关键时段冲峰能力。

今年10月，辽河油田完成了两套离心式压缩机初步试运行。随后，辽河油田双台子储气库采气装置二区、三区一次性投产成功，实现天然气处理装置大型化、高效化，单台气液分离器处理能力国内最大。截至目前，辽河储气库群采气处理装置达到6套，注采气量均大幅提升，成为我国注采气能力最大的储气库群。

目前，辽河储气库群储备10口采气冲锋井，打造3口大尺寸井，实现了“大吞大吐”，创造了国内储气库大尺寸钻井工程钻完井周期90天的最短纪录，注采气能力是常规井3倍，增加日调峰能力300多万立方米，助力辽河油田调峰能力领跑全国。

(责编：杨曦、陈键)

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