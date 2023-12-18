原标题：双曲线一号火箭发射成功

科技日报北京12月17日电 （记者付毅飞）12月17日15时0分，双曲线一号遥七运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的迪迩一号卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是双曲线一号火箭第6次飞行。

双曲线一号火箭由北京星际荣耀空间科技股份有限公司研制。记者从该公司获悉，本次任务为优化进场效率，采用液体姿轨控动力系统推进剂预包装进场，推进剂加注后和高压气瓶充气后经受住长期贮存的考验，系统得到充分考核，为该火箭后续快速响应发射打下良好基础。同时，本次任务验证了该火箭在极低温环境下的载星发射能力，积累了箭上各系统产品的低温性能和火箭保温工程经验，拓宽了火箭使用环境剖面。

据悉，双曲线一号火箭连续实现高精度入轨发射，说明该火箭总体方案设计合理、产品质量稳定可靠，总装和测试团队成熟，具备持续、快速、可靠的商业化交付能力。

迪迩一号卫星是北京紫微宇通科技有限公司和北京航天驭星科技有限公司联合研制的光学遥感卫星，入轨后将开展卫星平台技术验证工作。

(责编：杨曦、陈键)

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