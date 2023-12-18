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夯实法治基础 非银支付机构监管条例正式公布

刘 琪
2023年12月18日09:10 | 来源：证券日报
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原标题：夯实法治基础 非银支付机构监管条例正式公布

12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行。

司法部、中国人民银行负责人表示，出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实非银行支付机构（下称“支付机构”）规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营商环境，稳定各方预期，激发市场活力，也有利于保障用户合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业高质量发展。

据介绍，《条例》认真贯彻落实中央金融工作会议精神，将防范化解风险、保护用户合法权益摆在突出位置，更好统筹发展和安全。

一是坚持持牌经营，严格准入门槛。按照“先证后照”原则实施准入管理，明确支付机构注册资本、主要股东、实控人、高管人员等准入条件，对其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。

二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度，明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金，不得伪造、变造支付指令。压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。

三是加强用户权益保障。规定支付机构应当按照公平原则拟定协议条款，保障用户知情权和选择权。加强用户信息保护，明确信息处理、信息保密和信息共享等有关要求。要求支付机构对所提供的服务明码标价，合理收费。明确支付机构应当履行投诉处理主体责任。

四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。对于《条例》规定的违法违规行为，中国人民银行可依法对有关支付机构实施罚款，限制部分支付业务或者责令停业整顿，直至吊销其支付业务许可证等处罚措施。同时，明确可以根据具体情形对负有直接责任的董事、监事、高管人员和其他人员进行处罚，情节严重的还可采取市场禁入措施。

非银行支付业务随着我国数字经济、电子商务等新业态的兴起而快速发展，在小额、便民支付领域发挥了重要作用。数据显示，当前支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户，移动支付居世界领先水平，有效助力实体经济发展和改善民生。

“近年来，我国支付机构在推动支付创新活跃方面发挥引领作用，但同时，个别机构存在违规经营、泄露用户信息、为涉赌涉诈等违法违规活动提供资金结算服务等行为，侵害人民群众合法权益。”支付清算协会表示，《条例》的出台，明确了监管思路和重点，压实了监管执法依据，规范了支付机构行为，为中国人民银行全面加强全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，为防范化解支付领域风险提供了保障，有助于推动支付机构规范经营、防范风险，实现稳健发展。

支付宝公司相关负责人认为，《条例》进一步强化对支付机构的全链条、全周期监管，有利于防范支付行业风险。与此同时，在规范作用下，支付行业将迎来进一步规范有序发展，同时也有利于实体产业的长远发展。

(责编：杨曦、陈键)
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