原标题：绿野风华，振兴如歌——国家能源集团年度乡村振兴工作综述

农为邦本，本固邦宁。农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着亿万农民的获得感和幸福感。党的二十大报告指出，“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”

今年以来，国家能源集团立足定点帮扶县实际，充分发挥企业优势，坚持巩固拓展9个定点帮扶和对口支援县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现产业振兴与新能源发展双向促进，谱写经济、社会、生态效益“三赢”的乡村振兴新乐章。

巩固拓展脱贫成果

推动乡村产业高质量发展

颗颗“金苹果”，缕缕“银挂面”。陕北腹地米脂县与吴堡县小农经济蓬勃发展的景象，是国家能源集团助力乡村产业向规模化、现代化发展振兴的真实写照。

两县人民曾一直面临着生态环境脆弱，发展农业先天不足的问题。经过不断调研探索，国家能源集团决定扎根扶持特色小产业，以农业经营、务工、分红和脱贫户参股等多种形式，助力两县产业发展突破困局。在春日播下的种子，如今成长为黄土地上林立的菜地果园、工厂车间，当地百姓实现了在家门口增收致富。

“小产业”成就致富“大文章”，这样的生动故事发生在国家能源集团每一个帮扶县。

产业振兴是乡村振兴的基础，一头连着农民群众的“钱袋子”，一头连着乡村振兴的动力后劲。国家能源集团坚持以产业帮扶为引领，紧密结合当地资源禀赋，以“一村一策”帮扶思路助力壮大村级收入，推动各县形成别具特色、绿色安全、优质高效的乡村产业体系，为农民持续增收和乡村高质量发展提供坚实支撑。

在布拖县，“白+黑”的农文旅项目吸引越来越多的旅客来往消费。国家能源集团以布托特色的银饰加工销售和黑绵羊食物品鉴为主线，建设特色产品主题体验馆，打造观赏区、体验区、销售区等功能模块，在促进就业、推动增收、文化保护、产业发展等方面“一举多赢”。

在宁城县，当地农民正从“会种地”向“慧种地”转变。国家能源集团以新技术、新设备赋能当地设施农业，聚焦果蔬产业园区建设，无偿配备更换水肥一体化灌溉系统、新材料储水罐等，应用果蔬质量追溯系统，助力农户提升种收效率。

在右玉县，优质农产品搭上了新时代的电商快车，走进了万千城市的家家户户。国家能源集团秉承“电商为媒、网络为桥”的理念，与县政府联合打造右玉电商平台，有效促进了种养殖、农特产品深加工和包装物流等产业，充分吸收当地农户进场务工，帮助逐步扩大生产规模。

国家能源集团发挥“慧采商城”“国能e购”等自有电商平台的采购帮销作用，助力各县打造高山草莓、米脂苹果、吴堡青梨、宁城番茄等系列地理标识品牌产品；积极参与“央企消费帮扶兴农周”“央企消费帮扶聚力行动”“第二十届中国国际农产品交易会”等社会活动，促进延伸“产、储、销、运”上下游产业链；充分开发布拖等县文旅资源，打造“学、思、行”红色研学线路，鼓励职工实地开展活动，将红色研学与脱贫地区服务性消费相结合，推动乡村振兴和文化旅游互促互进。2023年，国家能源集团累计购买脱贫地区农产品近2亿元，帮助销售脱贫地区农产品突破1000万元。

深化落实振兴要义

激活乡村发展内生源动力

国家能源集团以激发脱贫地区乡村内生发展动力为目标，着力谱好党建兴村、人才强村、文化润村“三部曲”，奏响新时代乡村振兴的美妙乐章。

党建铸魂，演绎乡村振兴“激扬序曲”。国家能源集团鼓励各部门单位与受援村开展结对共建，让干部和百姓“结对子”“认成亲”，通过慰问捐赠、党课讲授、农民夜校等多种活动，在支部建设、人才培养、发展村集体经济、移风易俗等方面植入红色基因，实现企业机关党支部与农村基层党组织互进互促、共同发展。

2023年，国家能源集团在曲麻莱县建设党建共享阵地及践行馆，打造“一红三高”党建共享阵地、“一优两高”文化馆和乡村振兴讲习所，为全县党员干部开展党性教育、爱国主义教育提供宽广平台，对外展示曲麻莱特色文旅资源，对内提高基层党员干部党性修养，提升乡村基层工作人员能力。

人才夯基，演绎乡村振兴“奋进交响”。国家能源集团从“引、留、育”三大关键环节入手，坚持做好帮扶地区人才培训工作，培养出一批又一批乡村振兴“领头雁”，带动致富道路正向循环。2023年，集团开展面向基层干部、乡村振兴带头人、专业技术人才开展线上线下相结合的培训班，以“干部缺什么就补什么，百姓需要什么就提供什么”的培训思路，累计完成人才培训超1万人次，为乡村振兴注入强劲“活水”。

乡村振兴工作需要凝聚社会力量。开展“国能乡村顶梁柱”基层干部培训班，以“授课+研讨”的形式开拓干部发展思路，激发做事热情；与北京师范大学合作在9个帮扶县实施“强师工程”计划，举办中小学教师综合能力提升培训班与乡村干部培训班；充分发挥在线教育便利性，开发“农商学院”线上课程模块，为当地培养更多专技人才，增强帮扶县企业自我发展能力，壮大乡村振兴“主力军”。

文化凝心，演绎乡村振兴“优美慢板”。国家能源集团借助建设文化帮扶项目和驻村干部实地帮扶两种路径，帮助各县深入开展移风易俗活动，挖掘弘扬本土特色文化，引导崇尚健康生活、摈弃陈规陋习。在普格县，基于红军树村革命历史故事，打造集“红色文化教育、现代农业产业、乡村休闲旅游”于一体的现代乡村“农文旅”产业园；在曲麻莱县，通过建设融媒体中心、改造县城文化广场等方式，充分满足群众多元文化和精神生活需求；在布拖县，结合彝族特色传统文化开展文艺活动和体育比赛，鼓励支持全县各村评比示范先进，帮助培育文明乡风。

聚焦教育资源短板，打造软硬件教学实力。2023年，国家能源集团累计投入无偿帮扶资金5614万元，支持建设修缮布拖特里木镇中学、普格红军树小学、曲麻莱阳光幼儿园、聂荣国能希望小学等一批优质学校，继续实施爱心助学、易地办学、空中课堂等教育资助和资源优化品牌项目。集团西藏公司还建成了西藏自治区教育系统首个气膜球场与首家县级科技馆，投运希望小学远程教育项目，营造提升全民文化素质的社会教育氛围。

发挥能源优势特长

创新建设宜居宜业和美乡村

在米脂县高西沟村的山上，一排排光伏板错落有致，在阳光的照射下熠熠生辉。过去闲置的土地摇身一变成了“热土”，只等漫山遍野的光伏开始发电，高西沟村的村民们对致富充满了新期待。

在乡村振兴工作中，国家能源集团始终发挥能源特色，在“绿富同兴”上下功夫，探索新能源产业建设，为当地居民提供电力支持，推动生态经济循环发展，建设宜居宜业和美乡村。

2023年，国家能源集团在米脂县无偿建设分布式光伏电站，项目总规模约1.2兆瓦，预计每年为村集体增加收入80万元，带动群众增收致富的同时，解决当地用电问题，助力实现“双碳”目标；在西藏尼玛乡桑瓦玉泽，无偿实施“零碳”美丽乡村建设项目，助力牧民实现“自发自用+供暖”。集团在右玉、刚察、布拖、宁城4个县完成新能源项目投资2.27亿元，坚持集中式和分布式并举，以风电、光伏带动帮扶县经济社会蓬勃发展。截至2023年底，在9县取得新能源项目开发容量248万千瓦， 推动新能源产业与乡村振兴工作融合发展。

国家能源集团深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力支持各帮扶县开展生态管护项目，保护环境的同时带动富余劳动力转移就业；协助推进乡村基础设施建设，全力提升乡村人居环境水平。

2021年以来，国家能源集团持续投入帮扶资金，支持曲麻莱县黄河源头草场禁牧保护，32万亩草原避免了退化沙化的窘境。通过迁移牛羊、建设合作社等方式，推动牲畜科学集中养殖，实现草原自我修复，让牧民有事做、有钱赚。曲麻莱生态帮扶项目成功入选 “第四届全球最佳减贫案例”。

在米脂、吴堡、右玉与刚察等县开展的碳汇林、生态林、经济林建设和林地管护项目，成为乡村生态治理提升的重要支撑点。绿遍山野，劳有所收，生态保护项目让百姓吃上“生态饭”。

在基础设施建设方面，国家能源集团不断优化受援地区道路、水利、电力等方面建设水平；实施农村人居环境整治，切实帮助解决厕所改造、垃圾和污水处理等突出问题；提升农村基本公共服务水平，不断提升居民生活幸福感。

今年，在建设宜居宜业和美乡村的道路上，集团大渡河公司牵头落实普格县疾控中心综合实验室，为当地居民医疗提供保障；吴堡县、聂荣县农村饮水安全工程实现群众用水便捷性、方便性、安全性、稳定性再提升，为村民饮水再加保险；“五大振兴”项目全面改善布拖县博作村与宁城县长皋村产业发展、生态环境、村容村貌、村庄治理等环节，打造宜居环境，惠益当地村民，为乡村振兴工作树立示范样板。

夯实“三农”压舱石，答好乡村振兴“必答题”。2023年，国家能源集团帮扶资金累计投入3.05亿元，开展帮扶项目127个，选派20名优秀干部驻地开展帮扶工作，持续发挥企业优势，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业高质量发展，脚踏实地将“一处美”向“一片美”、“外在美”向“内在美”、“一时美”向“持久美”的乡村振兴美好蓝图化为壮美现实。

(责编：曹淼、杨迪)

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