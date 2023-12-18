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英特尔2023新品发布会在北京举办

2023年12月18日10:55 | 来源：证券日报网
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原标题：英特尔酷睿Ultra处理器正式发布 加速渗透AI

12月15日，英特尔在北京举办2023英特尔新品发布会，携手ISV、OEM、CSP产业伙伴在内的AI生态，共同见证了英特尔AI战略的发布，以及英特尔酷睿Ultra处理器等支持的AI产品亮相，展现了英特尔从云到端全方位的AI迅猛势头。

英特尔市场营销集团副总裁兼中国区总经理王稚聪表示，AI已经逐渐走进人们的生活圈，智能多元开放的AI时代已经到来。未来在云边端，AI将被混合部署，灵活调用。

此次，英特尔正式推出英特尔酷睿Ultra处理器，为移动平台和边缘计算带来较强计算和图形性能以及AI PC体验，并宣布将与主流OEM伙伴推出230余款机型，开启AI PC新纪元。

“这一发布意味着英特尔在PC端打造AI功能的规模与速度令人惊叹。AI PC将在未来四年内逐步成为主流，占据80%的PC市场份额。通过与硬件和软件生态伙伴们携手共进，英特尔将有力变革下一代计算体验。英特尔提出的‘AI PC加速计划’将为软件合作伙伴提供工程软件和资源，以在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。”英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Michelle Johnston Holthaus表示。（记者 贾丽）

(责编：董童、杨迪)
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