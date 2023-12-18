人民网北京12月18日电 （焦磊）为营造公平有序的网络竞争环境和安全放心的消费环境、推动电子商务经济高质量发展、帮助各电商平台推进合规体系建设，北京大学电子商务法研究中心于日前发布了本年度的《电商平台合规评价报告》。

据介绍，报告基于对《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等现行法律法规的梳理，提炼出了身份核验、信息公示、个人信息保护、消费者权益保护、公平竞争、知识产权保护、广告、特殊商品保障、特殊人群保障、禁限售管控和环境保护等十一个合规情况评价指标，以十八个在各自领域具有代表性的电商平台经营者为评价对象，对每一个电商平台经营者的合规情况进行针对性分析，并形成各大电商平台间的横向对比，以反映各大电商平台经营者的合规现状，并为各电商平台经营者未来的合规工作提供参考和帮助。

研究结果表明，总体来看，各大电商平台经营者均较好地落实了《电子商务法》等法律法规所要求的平台责任。与过去相比，各大电商平台经营者的合规建设情况均呈现出稳步提高的趋势，在未成年人保护、身份核验、环境保护、禁限售管控等方面的合规建设成果尤为突出。

报告认为，这一向好趋势是各方紧密协作、共同努力的结果。一方面，国家有关部门积极推动平台合规建设，出台指导文件、完善相关立法、制定激励政策、开展专项行为，为平台企业合规建设提供正确的方向指引和动力。另一方面，电商平台经营者主动进行自检自查，以法律法规为标准、组建专业团队推动合规体系建设，积极落实电商平台企业主体责任。

报告显示，《电子商务法》实施5年以来，各主要电商平台合规水平稳定提高，法律总体落实情况良好。但也在五个方面存在值得关注的问题：（一）移动端平台经营者证照查询不便；（二）平台内经营者证照公示内容有限；（三）个人信息保护合规制度建设不足；（四）竞价排名的商品和服务缺乏标识；（五）知识产权侵权监控制度有待完善。

据了解，自《电子商务法》实施以来，北京大学电子商务法研究中心每年均会对我国主要电商平台经营者的合规情况进行多维度的“体检式”评估，并针对性地形成合规评价报告，为电商平台经营者的合规体系建设工作提供有益借鉴。

(责编：乔业琼、高雷)

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