人民网北京12月18日电 （黄盛）《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）于12月17日正式公布，自2024年5月1日起施行。《条例》明确，对于非银行支付机构按照“先证后照”原则实施准入管理，非银行支付机构要健全业务管理等制度，加强用户权益保障。适应最新监管实践，《条例》将支付业务重新划分为储值账户运营与支付交易处理两类。

据介绍，近年来，非银行支付业务随着我国数字经济、电子商务等新业态的兴起而快速发展，在小额、便民支付领域发挥了重要作用。截至2023年9月末，全国共有185家非银行支付机构（以下简称“支付机构”），支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户。

司法部、中国人民银行负责人在就《条例》答记者问时表示，《条例》旨在贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，推动非银行支付行业良性竞争和规范健康发展；坚持问题导向、系统思维，将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道，防范支付风险；引导支付机构以服务实体经济为本，更好保护用户合法权益，进一步发挥其繁荣市场经济和便利人民生活等积极作用。

夯实支付机构规范发展的法治基础

当前，支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约8成和1成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户，移动支付居世界领先水平，有效助力实体经济发展和改善民生。

司法部、中国人民银行负责人表示，近年来，中国人民银行坚持发展和规范并重，推动支付机构备付金集中存管，断开其与商业银行直接连接，督促大型支付平台企业支付业务整改，防范风险隐患，取得积极成效。但同时，一些支付机构违规经营的现象也时有发生。比如：违规挪用用户资金，泄露或者不当采集、使用用户信息；个别支付机构铤而走险，为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供资金转移通道等。

“出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实支付机构规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营商环境，稳定各方预期，激发市场活力，也有利于保障用户合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业高质量发展。”上述负责人表示。

加强机构监管和穿透式监管

据介绍，为更好防范化解金融风险、保护用户合法权益，《条例》从四个方面对相关业务进行了规范。

一是坚持持牌经营，严格准入门槛。《条例》按照“先证后照”原则实施准入管理，明确支付机构注册资本、主要股东、实控人、高管人员等准入条件，对其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。

二是完善支付业务规则，强化风险管理。《条例》规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术；强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度；明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金，不得伪造、变造支付指令；压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。

三是加强用户权益保障。《条例》规定支付机构应当按照公平原则拟定协议条款，保障用户知情权和选择权；加强用户信息保护，明确信息处理、信息保密和信息共享等有关要求；要求支付机构对所提供的服务明码标价，合理收费；明确支付机构应当履行投诉处理主体责任。

四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。对于《条例》规定的违法违规行为，中国人民银行可依法对有关支付机构实施罚款，限制部分支付业务或者责令停业整顿，直至吊销其支付业务许可证等处罚措施；同时，明确可以根据具体情形对负有直接责任的董事、监事、高管人员和其他人员进行处罚，情节严重的还可采取市场禁入措施。

另据了解，中国人民银行将加强政策宣传解读，通过多种方式，向支付机构、清算机构以及中国人民银行分支机构等解读《条例》，使有关各方充分知晓和掌握《条例》内容，督促各支付机构依法合规开展业务，保护用户合法权益；制定《条例》实施细则，做好贯彻落，细化明确支付业务具体分类方式、新旧业务类型衔接过渡规定等，进一步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政；抓紧完善《条例》其他配套文件，做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。

(责编：乔业琼、高雷)

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