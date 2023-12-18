人民网北京12月18日电 （记者李栋）中央气象台继续发布低温黄色预警，18日至21日，多地最低气温较历史同期偏低5℃以上。为应对低温天气对农业生产带来的不利影响，农业农村部针对京津冀等多省（区、市）启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。

据介绍，本次启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应的省（区、市）包括：北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、重庆、贵州。

“各地要密切关注天气变化，加强监测研判，及时发布预警预报信息，加强灾情调度，及时了解并帮助解决低温雨雪冰冻灾害防范应对工作中存在的实际困难和问题。”农业农村部相关负责人介绍。

据了解，为防范低温雨雪冰冻灾害，研究部署落实举措，农业农村部派出工作组和科技小分队，指导受灾地区落实防灾减灾措施，强化产销衔接和应急保供，保障“菜篮子”产品市场供应，加强农业设施安全隐患排查，尽可能减轻灾害损失。

“在前期制定5个分作物以及畜牧水产应对寒潮技术意见的基础上，印发低温雨雪冰冻灾害应对预案、下发防范应对紧急通知和预警信息，派出工作组赴4个重点省份实地指导雨雪天气防范工作。”该负责人介绍，16日已再次派出由农业农村部小麦、油菜、蔬菜、果树及防灾减灾专家指导组成员组成的25个科技小分队，赴相关省份生产一线开展巡回指导服务，帮助落实低温雨雪冰冻灾害防范措施，努力减轻灾害对农业生产和农产品稳定供应的影响。

该负责人表示，工作组和科技小分队要深入受低温雨雪冰冻天气影响地区，实地查看灾害影响，分析评估发生发展趋势，研究提出针对性对策措施，帮助地方农业农村部门，分区域分作物制定完善防御低温雨雪冰冻灾害技术意见。“精心组织冬季农业生产，加强农业设施安全隐患排查，保障‘菜篮子’产品市场供应，确保农民群众生命财产安全。”

(责编：乔业琼、高雷)

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