新华社北京12月18日电（记者申铖）中央财政增发1万亿元国债的第一批资金预算已“落地”。根据已确定的增发国债第一批项目清单，财政部日前已下达第一批资金预算2379亿元。

这是记者18日从财政部获悉的。

按照党中央、国务院决策部署，经报全国人大常委会会议审查批准，今年中央财政增发1万亿元国债，全部通过转移支付安排给地方，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。

据介绍，此次下达的2379亿元，包括了灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金1254亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设）50亿元。

财政部预算司司长王建凡表示，下一步将根据项目审核情况，分批下达其他领域国债资金预算。

据财政部农业农村司副司长魏高明介绍，此次下达的1254亿元东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金，将用于支持全国1336个县新建、改造提升高标准农田以及修复灾毁农田共5400万亩；50亿元重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设），将用于支持全国30个省、自治区、直辖市和计划单列市的45个气象基础设施项目建设。

为规范国债资金管理，提高资金分配使用的规范性、安全性和有效性，财政部日前已制定印发《增发2023年国债资金管理办法》。

“财政部将会同相关部门坚决贯彻落实党中央决策部署，以更加严格的要求，管好用好每一笔资金，确保将资金用出实效。”王建凡说。

(责编：徐婵、赵欣悦)

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