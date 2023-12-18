原标题：美好生活“交”给你 “交行福利季”再发力

近期召开的中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费。交通银行认真贯彻落实党中央决策部署，全方位助力扩大内需，将金融服务深度嵌入客户日常消费生活，持续开展“交行福利季”活动，发力消费全场景建设，优化数字化服务能力，为广大客户带来实惠的同时，赋能千万商户，助力实体经济高质量发展。

金融惠民激发消费市场新动能

“交行福利季”惠民活动从小额高频生活消费场景出发，深入挖掘消费者需求，多措并举扩内需、促消费。“交行福利季”品牌推出三年来，各类优惠福利源源不断，覆盖餐饮美食、交通出行、生鲜超市、电商购物、校园生活等各类场景，切实做到周周有活动、月月有好礼、四季有特色。节日期间，更有缤纷福利领不停。

时至岁末，交行福利季结合“线上+线下”消费场景推出“支付立减”“百万支付红包大派送”等活动，促进消费潜力进一步释放。

线上方面，携手中国银联，进一步优化消费者体验，围绕衣食住行等场景开展“支付享立减”专场活动，优选肯德基、瑞幸咖啡、永辉生活、叮咚买菜、京东到家、网易严选、携程、12306等多家优质平台和连锁品牌，推出满减优惠，为消费者带来生活实惠。线下方面，推出“扫码付周周惠”活动，与美宜佳、罗森、奈雪的茶、良品铺子、百果园等20个品牌合作，整合全国超6万家门店优惠，联手发放购物通用券。

值得一提的是，交通银行还为新老客户准备了“新人88”“登录领好礼”等福利，让客户在消费之前就能享受交行的温暖礼遇。

科技赋能提升数字化金融服务质效

交通银行始终秉持金融为民、科技向善理念，加大金融科技投入，加快数字化新交行建设，力求为广大客户提供更便捷、更高效、更人性化的服务。

近期，交通银行焕新推出个人手机银行8.0版本，从客户视角出发，借助金融科技手段实现财富管理、生活服务、操作体验三方面全新升级。新版本聚焦车、房、消费、政务服务等特色场景，打通服务堵点，提供福利优惠，让客户每一笔消费都更省心、更省力、更省钱。面向购车、用车客户打造“车金融”专区，一站式提供从在线选车到配置车险的全流程服务；房贷专区从看房、选房、房贷申请到还贷计划生成等方面，打通购房贷款全周期服务；在消费场景方面，重点打造商超立减服务，精选30多个品牌，涉及数万家线下门店，为客户提供专属消费折扣；在银政合作方面，推广“交政通”品牌，打通政务民生服务“最后一公里”。

交行相关负责人表示，作为国有大行，交通银行始终坚持金融工作的政治性、人民性，下一步将围绕衣、食、住、行等场景持续优化金融服务供给，服务人民美好生活。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经