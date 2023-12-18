人民网记者 李彤

市民积极参与“汇聚金融力量 共创美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动。主办方供图

“提高金融素养，守住你的钱袋子。”“远离非法中介，珍视个人信用记录。”“加大金融知识宣传力度，及时发布风险提示”……

金融消费者权益保护事关千家万户，事关每个人的切身利益。今年以来，多地金融监管部门联合有关部门，举行了金融消费者权益保护教育宣传活动，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险、倡导理性消费、价值投资观念，树立金融为民、金融惠民、金融便民的理念。

近日，由福建省地方金融监督管理局牵头，中国人民银行福建省分行、国家金融监督管理总局福建监管局共同参与，福建省地方金融协会和奇富科技共同承办的“汇聚金融力量 共创美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动暨福建省地方金融协会揭牌仪式在福州进行。

参会嘉宾表示，加大金融消费者保护教育宣传，提升金融消费者风险意识，打击金融乱象，不仅是保护金融消费者合法权益的基础性工作，也是营造金融行业清朗环境、着力防范化解金融风险的重要举措。

监管指导：呼吁各方合力共治

“汇聚金融力量 共创美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动。人民网记者 李彤摄

会议围绕“打击金融黑灰产 共创行业好环境”的主题进行了座谈。参会嘉宾表示，金融黑灰产中介打着“代理”的名义与消费者签订服务协议，收取订金，并诱导消费者提供身份证、银行卡、家庭住址等个人隐私信息，然后向监管部门或信访部门重复恶意投诉，乘机牟取高额代理费用。过程中，不法分子可能利用消费者个人信息进行诈骗、非法集资等违法犯罪活动。甚至在消费者不知情的情况下办理网络借贷，消费者可能面临遭受诈骗、资金损失、信用受损等风险。这一现象亟需各界联合整治。

“黑灰产组织向监管部门或信访部门恶意投诉举报，扰乱了金融机构正常经营秩序，已经导致涉企客诉从过去的各类诉求均态分布发展为聚焦少数领域，恶意挤占客诉服务资源，侵害到平台和其他金融消费者的合法权益，需要有关部门协同各方力量共同治理。”奇富科技高级副总裁徐庆宏说。

联合出手：建立打击黑灰产长效机制

据介绍，近年来福建省开展了打击金融领域不良代理投诉和优化营商环境的行动，金融监管、市场监管和公安部门多次开展联合打击，并专门印发了《关于防范金融领域不良代理投诉举报风险优化营商环境的通告》。

业界人士认为，当前金融黑灰产组织化、规模化、产业化趋势显现，其通过社交软件等隐蔽方式获客，增加了事前监测和预警的难度；其引流内容传播范围广且突破时空限制，必须多方形成合力，构建立体化全方位打击的长效机制。

有嘉宾表示，净化金融市场环境，需要监管部门、司法部门、金融行业和消费者合力共治。监管部门和司法部门进一步推进金融黑灰产的认定范围、法律责任和处罚标准，区别处理由此引发的投诉；金融机构和借贷平台应强化合规经营意识，健全消费者权益保护机制，共建联防联治反诈数据库；金融消费者要提升理性消费意识和正确投资理念，通过正规渠道反映问题，合理维护自身合法权益。

筑牢防线：持续加强教育宣传力度

福建省地方金融监督管理局相关负责人表示，金融监管部门、地方金融协会、金融机构和地方金融组织要持续加强金融消费者教育宣传力度，倡导理性投资、合理消费，不断提升消费者风险防范意识。

参会嘉宾表示，金融机构和地方金融组织要落实“借者尽责”，金融消费者也应认知“风险自负”。要引导金融消费者正确判断自身风险承受能力、理性消费，强化法治意识和契约精神，在消费金融产品时选择正规渠道，审慎对待合同签署、风险评估等流程。

“各部门需要密切配合、加强协调，共同努力、齐抓共管。”参会嘉宾建议，金融机构和地方金融组织要强化合规管理，不断下沉金融知识普及教育宣传重心，用群众喜闻乐见的方式，广泛宣传金融消费知识，引导消费者学金融、懂金融、信金融、用金融，不断提高保护自身合法权益的能力。

(责编：郝帅、高雷)

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