人民网北京12月18日电 12月16日，人民日报社主管、依托人民网建设的传播内容认知全国重点实验室与人民网科技公司在北京联合主办“迎接智能互联网时代的机遇与挑战”大模型交流会。会议汇聚众多人工智能行业专家、投资机构创始人和三十多家大模型企业代表，探讨充分利用大模型技术助推产业、行业高质量发展，同时保证大模型技术的可持续安全发展。

传播内容认知全国重点实验室相关负责人介绍了人民网在政务服务、心灵教育、安全传播、健康科普等领域的AI特色能力，分享了实验室推出的涉政智能审核平台“智晓助”、深度合成内容检测平台“天目”等一系列人工智能科技成果。实验室首席科学家张勇东表示，人民网从4月份开始动员千余名编辑记者“下笨功夫”，初步建成了专业人工问答的主流价值语料库，经过与主流大模型集成对接、验证，可以帮助大模型大幅提升价值观对齐水平。

清华大学基础模型中心副主任黄民烈，哈尔滨工业大学人工智能研究院副院长车万翔围绕大语言模型能力评测、大语言模型时代下的AI安全、人工智能的发展机遇与风险挑战阐述了独到的见解和观点。华为云大数据与人工智能领域总裁尤鹏，阿里云通义实验室副总裁张佶，智谱AI首席运营官张帆，中科创达副总裁杨新辉、梅花创投合伙人吴世鸿以及大模型领域众多企业代表分享了他们在人工智能方面的最新思考、研究成果以及对大模型2024年的发展展望。

会议期间，由传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会指导、人民网科技公司联合大模型企业共同发起的“大模型责任联盟”宣布成立。联盟首批成员单位共30家，分别是华为云、阿里云、快手、智谱AI、中国联通、电信AI、中科创达、达观数据、金山办公、中科闻歌、昆仑万维、云知声、中航信移动科技、软通智慧、恒生聚源、面壁智能、星环科技、新壹科技、诚迈科技、云从科技、追一科技、中工互联、图灵机器人、第四范式、赛灵力、中科视语、贝壳找房、画龙科技、数慧时空、行行AI。

联盟将合作落地科研项目、促进行业交流、推动标准建设、组织人才培育，在大模型的研发、应用与推广过程中维护公共利益和道德标准，构建一个负责任、可信赖的大模型良性发展生态。

目前，人民网科技公司已与华为云、智谱AI就主流价值观语料和共建大模型达成深度合作。2024年，将与大模型领域上下游更多优秀企业开展多元合作。

(责编：杨曦、高雷)

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