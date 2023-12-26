人民网记者 栗翘楚 任妍

今年以来，全球智能汽车产业提速发展，核心技术不断突破、标准体系持续完善，跨界融合的产业生态逐渐形成，各场景落地应用全面开花，智能驾驶行业迎来质变时刻。

近日，中汽中心智能网联首席专家、中汽科技（北京）总工程师秦孔建博士在做客《人民车友会》接受记者采访时表示，中国汽车在智能化进程中既面临着许多机遇，也面临着一些挑战。通过抓住机遇，克服挑战，中国汽车企业才能在智能化进程中，实现高水平可持续发展。

“中国汽车产业的智能化布局，已经走在全球的前列，这里面得益于国家政策的指引，中国消费者对创新的开放和包容，中国在人工智能、大数据、云计算和物联网等领域的强大技术储备，以及中国汽车人的锐意进取和自我革新。”秦孔建告诉记者，中国汽车在智能化进程中机遇与挑战并存，面临着汽车行业全球市场竞争加剧、数据安全和隐私保护、智能基础设施的建设、技术和组织转型等各种风险挑战。

面对挑战和机遇，当下中国汽车解决方案的智能化布局是怎样的？未来，行业为加速实现商业化量产、提高研发效率、降低成本，还需要做出哪些努力？

秦孔建介绍称，中国汽车解决方案的智能化布局主要涉及智能驾驶、智能感知、车路云一体化和场景应用等领域。中国汽车企业积极投入研发，不断突破自动驾驶、车联网等核心技术，推动技术创新和产业融合。

智能驾驶通过引入先进的传感器、算法和人工智能技术，提升行驶安全性和驾驶体验；智能感知通过优化设备，实现高精度感知，将感知数据与算法相结合，实现智能决策和控制；车路云将车辆和道路基础设施进行互联，实现车辆与云平台的数据交互和共享，通过实时获取和分析车辆数据，提供个性化的车辆服务；场景应用将智能化技术应用于城市交通、物流运输等特定场景，打造智能交通体系和物流解决方案，提高交通效率和运输安全性……中国汽车全面升维，汽车产业不断探索创新突破的机遇与有效路径，加速实现智能化的全面进阶。

“通过解决数据驱动中的长尾问题和海量智能车辆的集中式接入，产业将能够协同突破关键难题，持续提升司乘体验。这将为智能网联时代的智能化场景落地提供更好的支持和保障。”秦孔建说。

面向智能网联时代，数据驱动成为关键要素，但长尾问题以及海量智能车辆的集中式接入，成为限制智能化场景落地的难题。秦孔建表示，产业应在建立统一的数据交换和共享平台、加强智能车辆的分布式边缘计算能力、车辆之间和车辆与道路基础设施之间的互联互通、持续推动技术创新和标准制定等方面下功夫。

未来，智能化、信息化、低碳化逐渐成为汽车行业公认的最优方案，智能汽车是汽车行业未来发展的重要方向。为加速实现商业化量产、提高研发效率和降低成本，秦孔建表示，智能汽车行业还需要在加强合作共享和人才培育、提高供应链效率及自动化水平、推动技术创新和统一标准制定、加大市场推广和用户教育等方面做出努力，通过智能制造和工业互联网技术，实现生产过程的数字化和智能化，共同优化生产和物流流程，降低生产成本，推动智能汽车行业迈向更加可持续和成熟的阶段，并为用户提供更好的智能出行体验。

(责编：王震、吕骞)

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