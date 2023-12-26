人民网记者 车柯蒙 任妍

近年来，中国汽车产业呈现出迅猛的发展态势。根据今年上半年的统计数据，中国已经成为世界第一的汽车出口国，与此同时中国自主品牌汽车在国内市场的占比已经突破55%，呈现强势增长的局面。

随着云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的发展，数字化、智能化已成为汽车行业的重要发展方向。据了解，2023年上半年销售的车型中，配备L2级及以上智能驾驶功能渗透率达到49.2%，智能座舱的渗透率已经达到80%，预计到2025年其渗透率将达到100%。

在用户需求与技术变革双重驱动下，数字化升级已经成为众多车企的选择。目前，广汽集团广泛应用电子信息、物联网、云计算、大数据、人工智能等一系列创新技术，不断提升智能座舱和智能驾驶能力的同时，为消费者带来了更加便捷、安全的出行体验，也为全球汽车市场带来了新的活力和机遇。

日前，广汽研究院云服务与大数据专业总师黄敬在做客《人民车友会》接受记者采访时表示，智能技术深刻改变着传统汽车企业的运营模式，数字化、智能化是行业提高效率、降低成本、促进创新，实现数智化升级转型的必然选择。

黄敬告诉记者，广汽集团始终高度关注数字化、智能化转型升级领域的进展，不断加大投入和研发力度，积极探索和实践相关技术和业务模式，致力于提升企业的核心竞争力和可持续发展能力，推动企业数智化转型变革。

一方面，广汽大力推进企业经营管理的数字化，包括整个研发体系数字化，优化开发流程，通过与业界合作伙伴展开合作，借助云计算、大数据、人工智能等先进技术，共同推进数字化转型。黄敬介绍称，“比如华为在IPD流程等方面具有丰富的经验，在数字化方面的整个产品体系也比较完善，因此我们在数字化转型的咨询和数据治理等方面与他们建立了深度合作关系。”

另一方面，广汽在智能网联领域新增了大量投入。黄敬表示，广汽集团一直致力于积极探索和推进智能技术的发展，将新技术引入产品中，以满足客户对智能化的期望。

“我们认为将来的智能汽车，首先需要一个车云一体的技术架构，例如现在车端云端很多功能是打通的，包括OTA（空中下载技术）、远程控制等都离不开这种基础技术架构的实现。其次，要实现真正的智能化，必须有强大的支撑平台。为此，广汽集团推出了全新的星灵电子电气架构，这是国内首个量产的车云一体集中式电子电气架构，具备超高速带宽和强大的算力，为智能驾驶和座舱的智能化提供了坚实的基础。”黄敬说。

在星灵电子电气架构的赋能下，广汽在智能化技术应用的布局主要体现在智能驾驶和智能座舱上。智能驾驶领域包括高速NDA（高级领航辅助）、超级泊车、更高等级的Robotaxi的示范运营，以及正在大力推进的城市NDA；在智能座舱领域，广汽集团也正在跟业界的多家合作伙伴进行车端、座舱芯片及操作系统等领域的技术探讨和合作统筹，通过大模型等先进技术来进一步提升车端交互的智能化水平，推动广汽魔方、ADiGO SOUND原景声、广汽AI大模型平台等技术产品的创新升级。

“在提升客户体验方面，座舱智能化无疑是一个巨大的契机。”黄敬也表示，随着智能技术的迅猛发展，传统的NLP技术（自然语言处理）在智能化方面已取得一定成果，但若要达到更高程度的智能化水平，技术路线必须有所转变。

“未来智能化还是要转到‘大模型’的路线上去的，这也正是当前整个行业所密切关注的焦点。我们正跟华为探讨和尝试大模型在智能驾驶、网联汽车数据处理、代码开发等领域的应用。实际上，更为舒适的出行与服务体验正是源于这一技术的不断进步和下一阶段大规模市场化落地。”黄敬说。

车辆达到高度智能化的时候，安全可靠性也会面临挑战。为了保障用户体验的安全可靠性，广汽把整车安全研发的设计上进行了部署和完善，目前已经建立了预期功能安全和功能安全、信息安全等完整的安全体系。2022年，广汽获得了德国TüV（第三方检测、检验和认证机构德国莱茵）颁布的第一个预期功能安全管理体系的全球认证，在功能安全这一块，广汽也获得了ASIL D（第三方检测、检验和认证机构德国莱茵）这样的最高等级的管理体系认证。

2023年11月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，通过开展准入和上路通行试点加快智能网联汽车产品的量产和应用。

对此，黄敬表示，目前自动驾驶尚未达到完全的高阶自动驾驶阶段，智能网联汽车如何逐步融入，不仅仅关乎技术发展，还与法律法规的配套建设息息相关。智能网联的系统准入问题对于整个产业而言，具有至关重要的意义。未来，对于汽车行业数智化的下半场，黄敬认为，中国汽车产业要想加速拥抱数字化，实现全面的“数”“智”升级，赢得全球竞争优势，除了加大投入扶持，进一步推进相关标准和政策落实外，汽车企业还要在关键技术攻关、人才培养、产业协同，走向更高度智能化方面下功夫。

谈及下一步发展，黄敬表示，广汽将进一步加大云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在汽车设计、生产等各环节的应用，推动数智技术赋能企业运营模式的优化升级，为中国汽车工业实现更加高质量的发展贡献力量。

(责编：王震、吕骞)

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