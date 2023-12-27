人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）加快发展绿色清洁能源，是我国实现“双碳”目标的关键。更好地利用市场机制实现对绿色清洁电能的高效合理配置，是实现我国绿色清洁能源高质量、持续健康发展的有效途径。

在26日举行的《我国绿电交易现状及重点问题研究》报告发布会暨专家研讨会上，与会专家表示，我国自2021年启动绿电交易以来，绿电绿证市场机制不断完善，绿电绿证交易规模稳步扩大。但当前绿电交易也面临着一些难点，建议加快构建电-碳市场协同体系，增加绿电供给能力，促进绿电消费水平，提升我国绿电市场化配置能力，推动绿电绿证交易电量规模进一步扩大。

“绿电交易作为绿色电力市场的核心机制之一，通过市场化交易手段，将可再生能源发电企业直接与需求侧用户连接起来，有效推动了可再生能源利用的规模扩大和绿色发展。”中国能源研究会理事长、国家能源局原副局长史玉波表示，当前，绿电供给能力不足、消费不活跃，电-碳市场体系协同效果不佳等，需要各方凝聚合力、共同探索解决方案。

中国能源研究会双碳产业合作分会主任、国家能源局西北监管局原局长黄少中表示，绿电交易顺应我国经济社会绿色低碳发展大趋势，顺应构建全国统一市场大方向，顺应国际社会、国际市场对绿色产品需求越来越多、标准越来越高的大潮流，在保障电力供应、促进经济绿色转型、推动区域协调发展等面可发挥重要作用。

中国电机工程学会副理事长姚强表示，绿电交易市场的建立可以实现“证电合一”，弥补绿证交易认可度低的问题，还可以为新能源发电企业和终端用户直接交易搭建桥梁，拓宽交易渠道，推动新型电力市场发展。对于新能源发电企业，绿电交易可以促进新能源消纳，同时获得绿电环境价值的收益。对于用电企业，参与绿电交易可以完成可再生能源消纳任务，树立企业绿色形象，生产具有绿色环境属性的产品，在对外出口或向有绿电消纳比例要求的采购方供货时增加竞争力。

“绿色电力市场是反映电能量和环境价值的市场，绿色电力市场是全国统一电力市场的重要组成部分。我国新能源总量较大，但受新能源未全部入市、绿电省间外送积极性不高、省间通道空间有限等因素影响，参与绿电绿证交易电量规模并不大。”北京电力交易中心副总经理庞博说，建议进一步提升绿色电力供给能力，激发绿色电力消费需求，推进绿色电力消费核算认证，推动多级协同的绿电领域标准矩阵布局。

广州电力交易中心党委委员、总会计师王鑫根表示，建议扩大绿电准入范围、鼓励省间绿电交易、营造绿电消费氛围；完善绿证全生命周期管理、推动绿证在更大范围应用；加强绿电与常规电能量市场衔接，尤其是加强绿电交易与常规电力中长期交易衔接和保障绿电交易与电力现货市场有序协调。

“建议完善可再生能源跨省交易机制；建立完善的绿电追踪机制，并与碳市场实现信息共享；完善电力排放因子的计算方法；建立组织、活动、产品层面的绿电消费评价方法。”世界资源研究所中国气候与能源部能源转型项目总监袁敏说。

为进一步推进我国绿电交易发展，会上发布的《我国绿电交易现状及重点问题研究》建议，加快构建电-碳市场协同体系，促进绿电消费，提高我国绿证国际认可度，提高绿电交易的合规性，营造支持绿电交易发展的法治环境，提升我国绿电市场化配置能力，探索将核电纳入绿电交易的方法路径。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经