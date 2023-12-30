人民网北京12月30日电 （焦磊）29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请社会各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

会议期间，参会嘉宾围绕“建设质量强国：共促经济由大向强”的圆桌论坛话题，进行了经验分享与对话。

全国工商联高端装备制造与仪器仪表委员会执行秘书长、中制智库理事长兼研究院院长新望表示，建设质量强国是推动高质量发展、促进我国经济由大向强转变的重要举措，是满足人民美好生活需要的重要途径。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，引发质量理念、机制、实践的深刻变革。因此深入推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，对我国经济由大到强具有积极意义。

今年以来，我国把恢复和扩大消费摆在优先位置，国内需求持续恢复。前11个月，社会消费品零售总额42.8万亿元，同比增长7.2%。消费品质量被更多人所关注。

谈及消费品质量，中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长严冯敏表示，消费品质量直接关系人民群众的生活质量和幸福感，直接关系消费环境和营商环境的优化，也直接关系制造业的持续健康发展，质量是制造业的生命线。

针对如何落实消费品质量提升行动，严冯敏提出三点建议：首先要坚守质量第一的基本方针，强化标准计量、检验检测等基础设施建设，强化企业的质量主体责任，强化质量管理，树牢追求质量卓越的价值观；其次要坚持质量诚信原则，助推消费环境和营商环境持续优化，筑牢品牌建设基础；三是坚持产业发展与质量治理并重，推进质量的社会共治。

近年来，信创和自主可控成为我国信息产业发展的重要趋势。麒麟软件副总经理李震宁表示，软件质量与个人和国家安全息息相关，对于软件企业来讲，质量是必须紧守的红线和生命线，既要做好全球统一的质量标准的引入与对接，且要按照最高标准引入；同时也要做好国内在质量管理的方法和方法论上的创新。

中国煤科西安研究院（集团）有限公司钻探分院院长金新围绕如何建设质量强国分享了四点体会，首先是强化科技引领；其次要重视人才，尤其是要引入具备较高素养的普遍性人才及高端人才；三是加强合作探索，企业发展要走出国门，加强国际合作；四是要围绕产业结构的优化、升级做更多探索。

衡水老白干酒业有限公司副总经理郑宝洪表示，质量强企是质量强国的基础，是质量提升的根本途径，建设质量强国必须从质量强企做起。企业不但要注重产品质量，还要注重过程质量，更重要的是深化全面质量管理理念。科技赋能品质、卓越绩效赋能全面质量管理、与时俱进的品牌战略与品牌价值提升是企业探索高质量发展的三个路径。

针对如何增强中国品牌在国际市场的竞争力，君智战略咨询合伙人谢宏达表示，曾经中国品牌的竞争力在于通过土地资源矿产资源、劳动力红利为全球提供物美价廉的产品。在质量强国背景下，我国产品应从物美价廉升级为物优价美。他同时就物优价美做了具体阐释，认为物优需开发产品的更多功能，为消费者提供全新购物体验，换句话说就是产品需要具有自己的独特优势因此我国要提出新的质量标准。有了独特的产品优势，我国企业就拥有了定价权，拥有定价权后就不再靠价廉，而是靠物美，这样企业才有丰厚利润带动上下游协同发展，实现消费者和企业互利互赢，从而有效推动质量强国建设。

(责编：郝帅、吕骞)

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