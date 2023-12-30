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交通银行副行长殷久勇：做好绿色金融大文章 助力经济社会可持续发展

人民网记者 杜燕飞
2023年12月30日18:42 | 来源：人民网
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绿色是高质量发展的底色，发展绿色金融是推动经济社会可持续发展的重要力量。中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

编制市场首支高等级长三角ESG主题债券指数，落地全国首单绿色双币种自贸区离岸债券，投放全国首笔碳信用报告融资贷款，开展长三角地区首笔碳配额质押融资，参与承销发行全国首单募集资金全部用于风电项目的“碳中和”债券、全国首单以国家新能源补贴款为底层资产的“碳中和”资产支持票据……近年来，交通银行在推动绿色金融发展方面进行了一系列实践。

“我们要发挥‘上海主场’、全牌照经营以及创新服务优势，统筹做好绿色金融与转型金融、业务发展与风险管理、经济效益与社会效益、绿色底色与业务特色、专项工具与能力提升、同业借鉴与国际合作等工作，做好绿色金融大文章，加快绿色金融高质量发展。”交通银行党委委员、副行长殷久勇日前在接受人民网记者专访时表示。

加快发展绿色金融 助力经济社会绿色低碳转型

当前，我国绿色金融体系建设取得明显成效，绿色金融的社会和环境效益持续显现，已形成以绿色贷款、绿色债券为主的多层次多元化绿色金融市场，为服务实体经济绿色低碳发展提供了强大动力。

人民银行发布的数据显示，截至2023年三季度末，我国绿色贷款余额28.58万亿元，同比增长36.8%，居全球首位；境内绿色债券市场余额1.98万亿元，居全球第二。

“当前我国绿色金融发展呈现出一些新态势：绿色金融内涵深化、外延拓展，标准体系进一步完善；实体经济绿色化转型有利于绿色金融增量扩面；绿色金融科技含量不断增加；绿色金融与科技金融、普惠金融等融合发展，溢出效应不断释放。”殷久勇说，要发挥资源配置作用，为经济社会绿色低碳转型、关乎人民群众美好生活的重点领域提供支持；发挥市场定价作用，服务好新能源领域、绿色低碳技术的创新发展，助力传统高碳行业向低碳转型，为“先立后破”提供融资保障；发挥风险管理作用，以绿色资产为锚夯实风险管理底座，推进资产结构优化，做好气候风险管理，实现绿色金融高质量发展。

值得注意的是，绿色金融对于引导资金支持风电、光伏等低碳或“纯绿”领域，起到了很好的作用，在支持生物多样性保护、促进海洋生态治理等方面发挥了积极作用。同时，我国产业结构偏重、能源结构偏煤的现状无法立刻改变，传统高碳行业占GDP的比重依然较高，助力高碳行业实现绿色转型具有现实意义。

在此背景下，发展转型金融的必要性不断凸显。人民银行研究局在《推动绿色金融与转型金融有效衔接》一文中表示，转型金融重点服务具有显著碳减排效益的产业和项目，为高排放或难以减排领域的低碳转型提供合理必要的资金支持，可在确保“安全降碳”前提下，推动绿色产业和绿色项目在经济活动中的占比不断提高。

“转型金融的提出，打开了新思路，未来需要加快与绿色金融有序衔接，特别是在标准制定、产品创新、数据统计、考核评价等方面予以明确，为金融机构服务高碳行业转型提供基础支撑。”殷久勇说。

发挥自身三大优势 做好绿色金融大文章

绿色金融是经济社会高质量发展的重要推动力，也是金融业自身转型发展的动力源泉。各金融机构要发挥自身优势，推进绿色金融产品和服务创新，针对企业多样化需求，提供合适的金融产品，提高绿色金融服务能力。

“一直以来，交通银行把发展绿色金融作为长期战略，发挥‘上海主场’、全牌照经营以及创新服务等三大优势，加快推动绿色金融高质量发展。”殷久勇介绍，银行成立绿金委，建立“四项机制”“五项体系”，统筹部署绿色金融发展的重大战略和规划；建立“2+N”政策体系，形成集团公司、投行、国际、普惠、个金、租赁、信托、理财等多条线产品的服务方案；建立跨部门绿色金融柔性团队，完善绿色金融政策包；加快建设一批绿色金融特色机构和零碳网点，打造更多服务实体经济的“绿色平台”；积极践行碳达峰、碳中和，将ESG风险管理要求纳入全面风险管理体系。

一系列举措取得明显成效。截至2023年9月末，交通银行绿色贷款余额超8000亿元，较年初增幅超30%；在境内累计发行绿色金融债券1100亿元；交银投资探索对相关氢燃料电池主体的股权投资；交银国信开展全国首单外资机构非资金募集型CCER碳资产服务信托；交银金租支持多架使用可持续航空燃料（SAF）的飞机交付。

值得一提的是，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。统筹发展和安全，是做好金融工作的关键所在。

“我们坚持‘有扶有控’差异化授信策略，服务绿色低碳发展‘先立后破’。加强科技赋能，推进绿色智能识别系统建设、ESG评价体系建设。”殷久勇说，以加入全球系统重要性银行为契机，接轨国际先进标准，持续提升精细化气候风险管理的能力与信息披露水平。

展望未来，殷久勇表示，交行将贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，积极服务“双碳”战略，厚植绿色经营发展底色，持续完善绿色金融服务体系，推动绿色金融大文章取得新成效。

(责编：郝帅、吕骞)
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