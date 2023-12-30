人民网记者 王连香

45载砥砺奋进，改革开放45年来，我国医疗行业在对外开放中不断加速发展。近年来，随着“健康中国”上升为国家战略，我国医疗行业继续驶入“快车道”。

在此期间，以GE医疗为代表的跨国企业坚持扎根中国，为中国带来了技术、管理、人才、设备等全方位的新鲜血液，为我国医疗行业融合创新发展贡献智慧。

2023年11月16日，GE医疗中国第三家“创中心”在上海浦东张江正式揭幕。

“上海有着非常好的营商环境。”GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊表示，在人才、营商环境、整个医疗生态体系等都具备优势的情况下，GE医疗决定在北京和无锡之后，把第三个“创中心”放在上海浦东张江。

作为浦东大企业开放创新中心（GOI）成员，初期占地面积达4000平方米的上海“创中心”，将聚焦数字医疗技术和应用创新，打造赋能GE医疗中国研发的“智慧大脑”。中心成立伊始，就吸引了4家生态产业链伙伴入驻。

首批入驻合作伙伴，北京医准智能科技有限公司创始人兼董事长吕晨翀表示，“创中心”能够把医生的需求和设备厂商在医疗智能化过程中的需求聚合，快速找到与市场结合最紧密的研发目标。“正因为有GE医疗这样的企业，我们才可以提供更多的医疗使用场景。”他说。

当前，国产化已成为跨国企业在华布局的关键词，使其加速“本地化”发展的方式越发多元。GE医疗基于其对中国医疗需求的多年洞察，也开启了全系产品供应链本土化的进程。

在张轶昊看来，GE医疗是站在中国看中国。跨国企业必须能够生产真正的中国产品去满足客户需求，GE医疗也要从一个外来者变成了一个扎根中国、为中国服务的真正的中国公司。

据了解，2023年4月，GE医疗正式宣布企业战略升级为“全面国产、无界创新、合作共赢”，旨在进一步深耕中国。数据显示，近年来，GE医疗国产化率由30%上升至80%。

GE医疗中国首席技术官孙旭光表示：“我们做产品不应该是闭门造车，而是整合内部资源，建立外部资源，从而消除国别产业和行业的界限。”

GE医疗在全面国产化的进程中，以开放拥抱合作共赢，其供应链上下游合作伙伴能近距离感知创新温度。

瑞龙诺赋（上海）医疗科技有限公司创始人兼董事长兼首席执行官马长征认为，GE医疗有很强的创新基因，他的影像产品尤其是三维图像的重建，对于公司发展来说有重要意义。

“时刻要记住你为谁服务，能够为谁提供价值，这是GE医疗在中国扎根那么多年，能够取得成功的重要原因。”马长征说。

随着新一轮数字浪潮和产业变革深入推进，医疗产业作为健康中国建设的重要基础，有着更为广阔的前景。

在首都医科大学附属北京天坛医院超声科主任、中国医师协会超声医师分会会长何文看来，医疗器械关系到患者的安全和精准诊疗。近年来，医疗器械行业无论是在精准性还是安全性上都得到了很大提升。

在张轶昊看来，未来10年全世界医疗行业的变化会远超过去百年医疗行业的变化，而真正推动这些变化的核心是数字化、人工智能、云计算。

“要让外企在中国种下‘种子’，让它们在中国生根、开花、结果，最终成长为一棵大树。”商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，当前全社会对开放、吸引外资已经达成了共识。外企面对中国这样的“热土”，是愿意在这生根开花的。

对于未来，张轶昊充满信心，他表示：“中国医疗市场现在是全世界的第二大医疗市场，我们相信中国医疗市场一定会成为全世界最大的医疗市场，我们也很希望在这里生根。”（实习生王琦、高荣对本文亦有贡献）

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(责编：王连香、吕骞)

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