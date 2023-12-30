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我国最长海底道路隧道主线开始盾构掘进

2023年12月30日22:38 | 来源：新华网
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这是在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道施工现场拍摄的处于始发位置的“海天号”盾构机（12月30日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

这是在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道施工现场拍摄的处于始发位置的“海天号”盾构机（12月30日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

　　新华社北京12月30日电（记者韩佳诺、樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，30日，随着 “海天号”盾构机缓缓转动刀盘，由中国铁建铁四院设计、中铁十四局施工的青岛胶州湾第二隧道主线隧道开始盾构掘进，标志着我国建设规模最大、长度最长的海底道路隧道主体正式开启盾构穿海作业。

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

　　青岛胶州湾第二隧道连接青岛主城区和国家级新区青岛西海岸新区，设计时速80公里。工程全长17.48公里，其中主线隧道长14.37公里，包括长达9.95公里的海域段。此次盾构机由青岛港码头向西海岸掘进，将与钻爆段隧道对接，并在海底洞室内进行盾构机接收、拆解。

　　隧道通车后，青岛将进入“双隧时代”，对缓解跨湾交通压力、促进环胶州湾一体化发展，建设全球海洋中心城市、打造对外开放桥头堡具有重大意义。

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，建设者在青岛胶州湾第二隧道工程南线主线隧道盾构掘进现场作业。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

12月30日，中铁十四局技术人员在盾构掘进开始前检查“海天号”盾构机。新华社记者 李紫恒 摄

(责编：牛镛、岳弘彬)
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