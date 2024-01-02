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突破1.7亿吨 2023年三峡枢纽航运通过量创历史新高

2024年01月02日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2023年三峡枢纽航运通过量达1.74亿吨，同比增长8.77%，再创历史新高。其中，三峡船闸运行11066闸次，通过量1.69亿吨；三峡升船机运行4614厢次，通过量478.59万吨；保障57.41万吨重点急运物资安全便捷过坝，护航旅客畅游三峡超220万人次。

长江三峡通航管理局有关负责人表示，2023年，三峡枢纽过坝通道活力进一步释放，黄金水道航运效益进一步发挥。

据长江三峡通航管理局有关负责人介绍，相较于2022年，今年三峡枢纽航运通过量增长了1400余万吨，得益于诸多有利因素。在确保安全的基础上，两坝枢纽船闸保持全年高负荷运行，除三峡升船机计划性停航检修35天外，三峡船闸、葛洲坝船闸均未开展计划性停航检修。与三峡梯级调度部门紧密联动，信息及时共享、水情相对平稳有利于通航。船舶大型化趋势明显，每闸次的船舶载重吨进一步提升。

该负责人表示，长江三峡通航管理局将会同流域枢纽运行管理部门及沿江海事管理机构、航道管理部门，持续提供安全、稳定、畅通的通航服务，保障广大船方过一个安心舒心的平安春节。

(责编：孙红丽、高雷)
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