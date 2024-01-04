原标题：长江口网络文明协同区共建行动在启东启动

日出江海，梦启东方。2024年新年伊始，“遇见长江口”网络大V行系列活动在江苏启东举行。20多位全网粉丝总量超1亿的大V从北京、上海、杭州等地赶来，共聚江海之畔，共话网络文明，共建长江口网络文明协同区，让文明之花在网络空间盛情绽放。

活动中，上海市宝山区、崇明区，苏州市太仓市，南通市海门区、启东市共同签署《长江口网络文明协同区建设合作协议》，网络文明倡议书、2023网络文明典型案例同步发布。

北京大学教授、博导，文化学者张颐武在作题为《网络文明与当下》的主题演讲时说：“我们齐聚长江入海口启东，迎接2024年的第一缕曙光，是一件非常美好的事情。日出江海，梦启东方。我们要在这面朝大海、春暖花开的地方，在互联网传递更多的正能量，呈现更美好的生活，共同创造网络文明美好春天。”张颐武表示，此次活动很好地展示了启东文明形象，更好地赋能长江口，对全国的网络健康发展也有着非常重要的作用。

新浪微博COO、新浪移动CEO、新浪AI媒体研究院院长王巍在《践行社交媒体平台责任传播网络文明正向之音》致辞中表示，相聚在日出江海、梦启东方的江苏启东，长江、东海、黄海三水交汇之处，探讨网络文明与社会责任，意义非凡。“拥抱网络文明是我们面向未来的基石之一，新浪微博要对平台日益增长的影响力常存敬畏之心，要不断加强平台治理，积极扩大主流声音。”

元旦在启东圆陀角打卡2024年江苏第一缕阳光

环球时报新媒体部主任郝珺石、澎湃新闻互动新闻中心总监张凌就“融媒体时代，用好新媒体平台，讲好网络文明故事”分别作案例分享。网络大V还就“网络文明”展开交流探讨。

网络大V在启东圆陀角合影

活动期间，网络大V们先后来到寰宇东方、蝶湖公园感受幸福生活，在中国版画第一院（启东版画院）、蓝印花布艺术馆体验非遗技艺，在圆陀角打卡江海景观大道、双色海、碧海银沙，赴江海澜湾沉浸式参观体验启唐城，在吕四渔港体验海鲜进港交易并参观东成电动工具。跨年之夜，大家在民谣乐队的歌声和零点烟花秀中迎新启航。

启东市吕四起步港区“2+2”码头

长江口指长江在东海入海口的水域，从江苏江阴鹅鼻嘴起，到入海口的鸡骨礁为止，长约232公里。江苏省委明确提出建设长江口产业创新协同区。自唐古拉山奔腾而下的长江，一路浩荡万里，在启东奔流入海，孕育滋养出一片东疆沃土。长江不仅塑造了三水交汇、江海相依、咸淡分潮的自然景观，更对启东经济文化发展产生着深远的影响。作为一座新兴的网络文明之城，近年来，启东扎实推进网络文明建设，开展争当“东疆好网民”活动，在村、社区全覆盖设立、运营新媒体公共账号，培育了一批弘扬主旋律、传播正能量的网络大V和文明志愿者，积极创新基层网络综合治理体系，“江苏启东‘网络+网格’数字化网信治理体系”获评2023数字政府建设卓越示范案例，网络空间治理根基不断夯实，全社会共建共享网上美好精神家园的氛围日渐浓厚。

系列活动以“遇见长江口”为主题，由中共南通市委宣传部、中共南通市委网信办、中共启东市委、启东市人民政府、新浪微博主办，新浪新闻、新浪江苏、中共启东市委宣传部、中共启东市委网信办承办。截至目前，社交媒体上相关话题阅读总量超1.2亿，互动量超10万。（陈小菊 陈丽娣 孙亚军）

(责编：曹淼、李源)

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