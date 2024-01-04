新华社北京1月4日电（记者张辛欣、王悦阳）记者4日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门近日联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。

工业和信息化部有关负责人表示，当前，我国4G网络已全面覆盖城乡，5G网络覆盖逐步从“市市通”到“县县通”并持续向乡镇、行政村等延伸。推动“信号升格”，不仅有利于满足群众美好生活需要，还将进一步助力行业数字化转型。

通知分别从加强重点场景网络覆盖、加快重点业务服务提升、强化资源要素高效协同、促进监测评测水平提升等方面提出了四个主要任务，明确了2024年和2025年的主要目标。其中，到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络卡顿、时延等主要业务指标全面优化。

值得一提的是，在加强重点场景网络覆盖方面，通知面向政务中心、文旅、医疗机构、高等学校、交通枢纽等11个重点场景，提出了相应的覆盖目标，在加快重点业务服务提升方面，明确了优化互联网应用基础设施部署等任务。

(责编：卫嘉、白宇)

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