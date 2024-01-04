人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国将开展“信号升格”专项行动

2024年01月04日10:03 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月4日电（记者张辛欣、王悦阳）记者4日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门近日联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。

工业和信息化部有关负责人表示，当前，我国4G网络已全面覆盖城乡，5G网络覆盖逐步从“市市通”到“县县通”并持续向乡镇、行政村等延伸。推动“信号升格”，不仅有利于满足群众美好生活需要，还将进一步助力行业数字化转型。

通知分别从加强重点场景网络覆盖、加快重点业务服务提升、强化资源要素高效协同、促进监测评测水平提升等方面提出了四个主要任务，明确了2024年和2025年的主要目标。其中，到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络卡顿、时延等主要业务指标全面优化。

值得一提的是，在加强重点场景网络覆盖方面，通知面向政务中心、文旅、医疗机构、高等学校、交通枢纽等11个重点场景，提出了相应的覆盖目标，在加快重点业务服务提升方面，明确了优化互联网应用基础设施部署等任务。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 3组数据看民生答卷托起“稳稳的幸福”
　　
天堑变通途 我国大西南又一条高速大动脉取得突破性进展
　　幸福之路出乌蒙，穿山跨江筑通途。2024年1月3日上午，G7611都香高速云南昭通段建成通车，标志着中国大西南又一条连接滇川黔三省的高速大动脉取得突破性进展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部