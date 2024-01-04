人民网北京1月4日电 （黄盛）近期，民营企业债券融资支持工具（以下简称“第二支箭”）持续发力，支持多家民营房地产企业和其他产业类企业成功发债融资。

中国银行间交易市场协会数据显示，截至目前，“第二支箭”已支持近20家民营企业发行380多亿元债务融资工具，涉及行业包括房地产、制造业等重要领域，对改善民企融资环境、提振市场信心、化解项目风险等方面发挥了重要作用。其中，2023年12月以来，金辉集团、新城控股、龙湖地产等民企在“第二支箭”的支持下成功发行中期票据；国轩高科、上能电气、宁波激智科技等长三角先进制造业企业也在“第二支箭”的支持下成功发行短期融资券，发行规模7亿元，期限为270天，发行利率2.98%。

对此，业内人士表示，“第二支箭”自2022年11月政策延期并扩容至民营房企以来，持续加大工作力度，支持民企主体的数量和发债规模不断增长。2023年下半年以来，推进“第二支箭”扩容增量助力民营企业发展，备受关注。2023年8月初，中国人民银行党委书记、行长潘功胜在金融支持民营企业发展座谈会上要求推进“第二支箭”扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展；2023年11月，中国人民银行、金融监管总局等八部门联合印发了《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，提出了对民营企业债券融资支持工具，即“第二支箭”的工作要求，推动“第二支箭”扩容增量、稳定存量，这些对于释放积极信号、稳定市场预期、缓解民营企业信用收缩、维护民营企业合理融资需求发挥了积极作用。

光大证券首席固定收益分析师张旭认为，“第二支箭”对于民企债券融资的支持作用体现在两方面，一是通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持暂时遇到流动性困难的民营企业发债融资；二是“第二支箭”有利于提振市场信心，助力更多民企顺利融资并降低融资成本。

东方金诚研究发展部高级分析师冯琳表示，推动“第二支箭”扩容增量，有助于扩大“第二支箭”对民营企业的惠及面，带动更多债市资金流向民营企业，助力更大范围、更多层次的民营企业提升发债成功率，降低债券融资成本。

中国银行间交易市场协会相关负责人表示，将继续坚持“两个毫不动摇”，全面落实中国人民银行金融支持民营企业发展座谈会的有关要求，持续加大民企支持工具支持力度，推进民企支持工具扩容增量，满足民营企业合理融资需求，特别是将持续增加先进制造业、战略性新兴产业、科技型企业等重点领域金融供给，加强民营企业金融服务，不断增强银行间债券市场助力民营企业融资、服务实体经济高质量发展的能力和水平。

(责编：申佳平、高雷)

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