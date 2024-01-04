人民网北京1月4日电 （欧阳易佳）日前，生态环境部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、国家金融监督管理总局等四部门联合印发了《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》（以下简称《实施导则》）。《实施导则》提出项目实施、评估监督等各环节的具体要求，指导EOD项目规范实施。

生态环境部相关负责人表示，EOD模式是践行绿水青山就是金山银山理念的项目实践，通过生态环境治理项目改善生态环境质量，提升发展品质，推动生态优势转化为产业发展优势，实现产业的增值溢价，从项目层面践行了绿水青山就是金山银山的理念。

“EOD模式是生态环境治理模式的重大创新，通过将生态环境治理作为产业开发项目的重要组成部分，通过治理成效为产业开发带来增量收益。”该负责人表示，依靠产业收益反哺生态环境治理的投入，有效缓解了政府投入压力，并有利于企业（社会资本）和金融机构参与项目投入，在不依靠政府投入的情况下实现区域生态环境高水平保护和社会经济高质量发展，有效破解了生态环境治理融资难的瓶颈。

记者梳理发现，《实施导则》坚持政府引导、企业和社会各界参与、市场化运作，发挥有为政府和有效市场的作用，以项目全过程管理践行绿水青山就是金山银山理念。

《实施导则》做到三个明确。一是明确实施流程。建立EOD项目从谋划、实施到评估的全过程管理流程，指导地方开展EOD项目。二是明确实施要点。结合EOD实施流程和核心要义，提出项目谋划、方案设计、主体确定、项目实施、评估监督等各环节的具体要求，指导EOD项目规范实施。同时为指导做好项目实施方案编制，配套制定《生态环境导向的开发（EOD）项目实施方案编制指南》，细化各项要求。三是明确职责分工。明晰项目组织主体、项目实施主体及其责任分工，以及试点期间各级生态环境部门、金融部门等在EOD项目实施中的具体任务内容，落实各方职责。

“EOD模式具有明确的特征标准和严格的适用条件。”上述负责人表示，一是生态为基，提质增效。识别实施紧迫性强、生态环境效益高的公益性生态环境问题，并确保项目实施后生态环境质量明显改善并持续向好。二是深度融合，互为条件。生态环境治理与产业开发之间须密切关联，深度融合。生态环境改善能够有效提升关联产业开发品质和价值，两者相互促进、互为条件、彼此受益。三是增值反哺，项目平衡。EOD项目通过关联产业增值收益平衡生态环境治理投入，在项目层面实现产业发展增值反哺生态环境治理，不依靠政府资金投入即可达到项目资金自平衡。四是市场运作，一体实施。按照“谁保护、谁受益”和“自主决策、自负盈亏”的原则，生态环境治理与关联产业开发作为整体项目一体化实施，投资和收益主体一致。

据了解，在《实施导则》试点期间，以推进项目落地、总结实施经验、健全管理制度为重点，强化项目质量，不追求项目数量和规模，严格落实EOD项目实施要求。对各地开展数量进行严格控制，对省级试点严格要求，不降低标准，不放松要求。项目实施中要严格落实项目立项、招投标、投融资、国土空间规划、土地利用、资源开发、资产处置、资金使用、债务管控等相关法规政策要求，不得以任何形式增加地方政府隐性债务。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经