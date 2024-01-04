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为41万亩耕地提供灌溉水源 湖南金塘冲水库主体工程开工建设

2024年01月04日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （欧阳易佳）据水利部消息，1月3日，位于湖南益阳的湖南省重大水利工程金塘冲水库开工建设，这是洞庭湖水系重要的防洪工程。水库设计总库容2.14亿立方米，其中防洪库容1.6亿立方米。项目概算总投资98.43亿元，计划工期43个月，移民搬迁安置3064户1.1万多人。

“新的一年，我们以项目开工为开局，项目建成后，为41万亩耕地提供可靠的灌溉水源，为国家粮食安全作出贡献。”湖南省益阳市水利局副局长王进锋说。

据了解，工程建成后联合上游柘溪水库调度，可将益阳中心城区、桃江县城、洞庭湖水系资水尾闾10个堤垸的防洪标准分别提高到100年、50年、30年一遇，一举解决41万亩耕地稳产高产的灌溉水源问题，有力改善资水航道航运条件，有效保障资水下游沿线用水需求。

据悉，金塘冲水库工程是《长江流域综合规划》《资水流域综合规划》明确的资水干流防洪控制性工程，纳入了国、省“十四五”水安全保障规划和《湖南省现代水网建设规划（2021—2035年）》，是湖南省“十四五”水安全保障规划十大标志性工程之一。

(责编：申佳平、高雷)
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