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RCEP生效两周年 中国东盟产业链合作日趋紧密

2024年01月04日15:37 | 来源：新华网
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新华社南宁1月4日电（记者黄浩铭、朱丽莉、聂新宇）近日，地处中越边境的广西友谊关口岸内一派繁忙：一辆辆中国和越南的货车排队通关，一批批来自东盟国家的榴莲、山竹等农产品通过这里进入中国，满载电子元件、大型机械设备的货车从这里出发前往东盟国家。

这一口岸是中国通往东盟国家便捷的陆路大通道，也是中越进行水果贸易的重要通道。在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后，越南榴莲获准输华。2022年9月起，大量越南榴莲经友谊关口岸进入中国。

在广西友谊关口岸，工作人员在检查进口榴莲（2023年4月21日摄）。新华社记者 聂新宇 摄

在广西友谊关口岸，工作人员在检查进口榴莲（2023年4月21日摄）。新华社记者 聂新宇 摄

RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，覆盖世界约三分之一的人口和贸易量。自RCEP生效以来，在政策红利推动下，中国与东盟产业合作不断深化，助力区域经济发展。

中国与东盟货物贸易越发畅旺。海关总署数据显示，2023年前11个月，中国与东盟贸易总值为5.8万亿元，同比增长0.1%，东盟依旧是中国第一大贸易伙伴。

广西运多多供应链管理有限责任公司和越南的果园、包装厂进行战略合作，已签署将近3000公顷的榴莲果园合作协议。该公司董事长王正波表示，多年来，公司一直在广西的口岸和东盟国家开展业务，切身感受到和东盟的合作商机越来越多，跨境贸易的货物需求、数量、种类越来越广，货运量也一天天增多。

处于RCEP覆盖区域重要位置的广西，拥有区位、交通、政策、资源等多重叠加优势。为着力构建与东盟国家的跨境产业链供应链，广西依托南宁、北海、防城港、钦州、玉林、百色、崇左7市现有各类开发区、自贸区、产业园区，整合建设中国-东盟产业合作区，推动产业合作不断取得新进展。

跨境货运车辆通过东兴口岸（二桥）的边防检查通道（2023年4月12日摄）。新华社记者 朱丽莉 摄

跨境货运车辆通过东兴口岸（二桥）的边防检查通道（2023年4月12日摄）。新华社记者 朱丽莉 摄

依托丰富的东盟进口商品及本地周边优势原料，凭祥大力发展落地加工产业，主要有水果、坚果、中药材等落地加工产业。

坐落于凭祥产业园区的东南亚优势原料落地加工产业集群示范园，由广西中果实业有限公司投资建设。公司董事长王淑娟表示，项目分两期建设，其中一期总投资约1.5亿元，已于2023年11月竣工投产，建设有椰浆、芒果浆生产线及果蔬烘干车间，主要生产青柠果酱。预计达产后产值可超过3亿元。

南宁（深圳）东盟产业合作区、川桂国际产能合作产业园、中马“两国双园”……一批跨省跨境产业园区扎根广西北部湾经济区，一批临港工业和边境特色产业加速发展，为构建中国与东盟跨境产业合作注入强劲动能。

中国和东盟产业链互补性越来越强，为区域内的企业带来巨大的市场机遇。

在南宁市青秀区的美斯达工厂，车间一片繁忙，企业开足马力生产机械设备。近年来，工程机械产品进入泰国、印尼、柬埔寨等东盟国家，受到当地客户好评。

“许多东盟国家正处在快速工业化时期，对中国的先进技术、产品和资本有着较大需求，随着中国-东盟区域经济一体化不断走向纵深，我们对中国企业开拓东盟市场充满信心。”美斯达集团董事长黄康华说。

广西壮族自治区副主席眭国华表示，在系列开放平台的推动下，广西不断把独特的区位优势转化为发展优势，高水平推进西部陆海新通道建设，构建“大湾区-北部湾经济区-东盟”跨区域跨境产业链供应链，面向东盟开放合作劲头十足。

北京大学国际关系学院教授翟崑分析，中国-东盟已有深度的产业分工，对推动经贸合作升级的主动性明显上升。随着共建“一带一路”的推进、RCEP深入实施，中国与东盟区域产业链会进一步深度整合，双方交流合作将迈上新台阶，有助于在共赢合作中打造更为紧密的命运共同体。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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