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“冷资源”催生“热产业” 冰雪经济释放澎湃动力

王绍绍
2024年01月04日16:12 | 来源：人民网
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滑雪、滑冰、雪地足球、冰上拔河……元旦假期，居民出游增加，多地纷纷掀起了冰雪旅游的热潮。立足自然优势，冰雪经济正“点燃寒冬”，赋能经济高质量发展。

冰天雪地也是金山银山。元旦期间，冰雪旅游热度攀升，冰雪旅游城市的民宿预定量大幅增长，滑雪、滑冰等冰雪运动丰富了人们冰雪消费的体验，进一步延续全民冰雪热情，让“冷”冰雪持续释放“热”效益，成为冬日消费市场的增长点。

“和朋友早早就约好了，今年要一起体验滑雪跨年。”作为土生土长的南方人，陈女士今年选择到哈尔滨跨年。随着冬季运动的普及，冰雪运动从小众走向大众，成为了当下人们热衷的项目。

飞猪数据显示，元旦假期冰雪游预订量同比去年增长126%，哈尔滨、长春、乌鲁木齐、张家口等成为冰雪游热门目的地。在冰雪旅游热度的带动下，大兴安岭、大庆、佳木斯、牡丹江等地民宿预订量相较去年同期迎来了5倍至10倍的增长。

元旦假期，各地以更加优质和丰富的供给带动冰雪消费持续扩大，将冰雪资源与文化资源融合，发挥更强带动作用。

冰雪资源丰富的北方地区依托自然优势，推出冰雪旅游产品，构建冰雪产业链。黑龙江在全省范围内开展冬季冰雪旅游“百日行动”，推出60条具体举措。黑龙江大力推进冰雪景区、度假区、专业滑冰滑雪场地提质升级，创新冰雪旅游产品供给，以“冰雪+”思维推动产业跨界融合。在提升人们对冰雪旅游关注度、参与度的同时，黑龙江不断完善冰雪基础设施建设，着力打通冰雪产品生产、冰雪消费等各个环节。同时从顶层设计上寻求新的突破，打造“冰雪大世界”文化旅游IP，实现产业链的升级发展。

南方地区也在探寻特色冰雪运动发展之路，推动一批高质量室内冰雪运动场馆加快落成。位于上海自由贸易试验区临港新片区的一处“冰雪世界”建设进入收尾阶段，这个包含室内滑雪场、水上乐园、星级度假酒店、冰雪主题商业小镇等的综合项目将于2024年开业，建成后将成为全球最大的室内滑雪综合体，预计年接待游客超300万人次。美团大众点评数据显示，2023年雪季，华东、华南方向的室内滑雪、冰雪乐园等冰雪游产品均呈现出更高热度。冰雪运动正成为南方地区的新时尚，为冬季活动增添新色彩。

《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》指出，目前中国体育产业步入快速发展期。从结构上来看，中国体育产业已经从传统体育制造用品业为主的模式，逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。随着大众对冰雪项目的热情高涨，冰雪+“文体旅”融合消费成为冬季促消费的新亮点，推动冰雪经济朝新的领域迈进，激活冰雪经济新动能。

元旦小长假，各地不断拓展“体育+文旅+消费”的冰雪产业链，冰雪经济持续升温。从“冰雪”到“冰雪+”的转变，展现了消费者高涨的冰雪热情，体现了冰雪经济产业的新发展。“北京冬奥会之后，滑雪运动一直很火热，包括带动了滑雪产业的发展，滑雪衣和装备都受益。2023年入冬以来，我们的冬季销售还是非常好的，目前来看，滑雪类产品的销售趋势也非常不错。”某户外运动品牌相关负责人说。“冰雪+”模式正深入各个行业，激发消费热潮，加速冰雪产业升级。

随着冰雪旅游热度不断攀升，新雪季冰雪消费更加旺盛，赋能产业高质量发展。中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松认为，北京、河北、辽宁、新疆等地的冰雪主题旅游精品线路已经形成网络，同时也带动了周边的滑雪、温泉、非遗、研学、美食、酒店等很多业态。各地拥抱冰雪旅游的思路和行动也正在展开，特别是涌现出的“冰雪+健康”“冰雪+时尚”“冰雪+科技”“冰雪+美食”“冰雪+住宿”等一系列“冰雪+”产品，同时在需求侧和供给端发力，为产业发展创造了难得的机遇窗口期。

(责编：申佳平、高雷)
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