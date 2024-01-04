人民网北京1月4日电 （记者许维娜）数据作为新型生产要素，已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式，成为推动经济社会高质量发展的关键动力。

日前，国家数据局介绍即将公开印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《“数据要素×”行动》）。什么是“数据要素×”？为何推出该行动？国家数据局副局长沈竹林对相关热点问题进行了解答。

针对目前在发展过程中也存在数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题。沈竹林表示，《“数据要素×”行动》旨在有针对性地解决这些问题。对于开展这项工作的主要考虑，可以概括为四个“有”：一是中央有要求；二是社会有期盼；三是工作有基础；四是发展有空间。

据介绍，行动计划主要包括5部分23条措施。沈竹林将其概括为：把握一条主线，做好三方面保障，实施五大举措，推动十二项行动。

把握一条主线，指以推动数据要素高水平应用为主线，以推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新为重点，通过强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新业态、新模式，充分实现数据要素价值，为推动高质量发展提供有力支撑。

三方面保障指提升数据供给水平、优化数据流通环境和加强数据安全保障。五大举措主要包括加强组织领导、开展试点示范、推动以赛促用、加强资金支持和加大宣传推广等。

十二项行动聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据要素潜能。

为何选取这12个行业领域？沈竹林解释称，这是由于不同行业数字化转型程度不同、数据资源的基础不同、场景需求不同，数据要素发挥作用的方式也存在较大差异。因此，按照“有基础、有场景、有需求”的原则，结合各行业发展实际，先期选取12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应。后续还会不断补充、推出新的应用场景。

为了落实做细行动计划，沈竹林表示，将从研究组织“数据要素×”试点示范工程、适时启动“数据要素×”大赛和梳理发布“数据要素×”典型案例三方面发力。

沈竹林说，将联合有关部门、地方开展政策性试点，在试点中推动解决数据要素开发利用中面临的供给不足、流通不畅、应用效益不明显等问题，探索研究数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的具体落地举措，形成一批可复制可推广的解决方案和典型案例。

此外，还将组织开展“数据要素×”大赛，以竞技方式调动产学研用各界根据赛题来共同开发数据价值，力争通过赛事吸引培育一批专业化人才，以赛促用，孵化一批新技术、新产品、新应用。同时，遴选一批典型应用，积极发布典型案例，促进经验分享和交流合作。

(责编：申佳平、高雷)

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