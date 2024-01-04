人民网北京1月4日电 （记者许维娜）国家发展改革委、国家数据局日前印发《数字经济促进共同富裕实施方案》（以下简称《实施方案》），旨在推动数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大我国数字经济，通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利，助力在高质量发展中实现共同富裕。

《实施方案》中明确，数字经济有利于加快生产要素高效流动、推动优质资源共享、推进基本公共服务均等化，阐释了数字经济是推进共同富裕的重要力量。

国家发展改革委创新驱动发展中心副主任郭建民表示，当前，我国数字经济规模已位居全球第二，发展速度长期处于全球领先水平。数字经济发展中不断涌现的新技术新产业新业态新模式，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，助力高质量发展、做好做大“蛋糕”提供了坚实支撑。

郭建民表示，有以下几个方面的优势：

一是数字技术创新应用有助于创造新财富。数字经济高质量发展要求在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。通过发展新技术、研发新产品，高端芯片、操作系统、人工智能等创新技术将日益融入经济社会发展各领域全过程，有助于创造更多基于新质生产力的财富。比如，生成式人工智能大模型（AIGC）为人工智能发展按下加速键，国内数字经济企业的快速跟进，在自身创造价值的同时，也带动相关领域快速发展。

二是数字业态加速崛起有助于增加新财富。数字技术与实体经济深度融合，催生新业态、新模式，推动电子商务、网络营销、数字文娱等产业规模不断做大，为经济社会发展增加更多物质财富。比如，我国电子商务、移动支付规模全球领先，网约车、网上外卖、数字文化、智慧旅游等市场规模不断扩大。

三是数字赋能转型升级有助于产生新财富。通过推进企业“上云用数赋智”，促进传统产业全方位、全链条转型升级。比如，数字技术与制造场景融合不断走深向实，企业数字化水平稳步提高，截至2023年6月，工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达60.1%、78.3%，比2012年分别提升35.5个和29.5个百分点。

《实施方案》明确重点，聚焦区域、城乡、群体、基本公共服务四大领域的差距，就数字经济促进共同富裕细化攻坚任务，提出愿景目标。

郭建民表示，我国数字经济发展呈现出几大特点：

一是数字经济促进东西部协调发展助力收窄区域鸿沟。数字经济具有跨地域性，可以建立便捷的沟通渠道。《实施方案》提出，要推进数字基础设施建设、推进产业链数字化发展、加强数字经济东西部协作，这将加快促进东中西部取长补短，推动东部地区先进技术支持中西部地区转型升级，为中西部产品进入东部市场创造便利。

以“东数西算”工程为例，通过将东部密集的算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，提升资源使用效率，带动西部数字经济产业集聚发展，促进东西部地区协同联动，有利于缩小数字经济时代东西部地区经济发展差异，为西部地区高质量发展创造良机。

二是数字化转型发展助力弥合城乡鸿沟。数字技术的高渗透性能在城市和乡村得到普遍性应用，为城乡融合发展提供基础的技术支撑。

以数字乡村建设为例，全国现有行政村全面实现“村村通宽带”，农民依托便捷网络加速发展农村电商，2023年前三季度，农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长12.2%，2022年全国农产品网络零售额达5313.8亿元，同比增长9.2%。

三是场景式应用助力缩小群体鸿沟。我国始终坚持以人民为中心的发展理念，适度超前建设信息基础设施，加快拓展数字应用场景，让不同群体享有更多发展的机会。《实施方案》提出，要加强数字素养与技能教育培训、实施“信息无障碍”推广工程、加强新就业形态劳动者权益保障，这为缩小群体间的差距提供了有效途径。目前，平台创造外卖骑手、网约车司机等灵活就业岗位达8400万人，其中外卖骑手超700万人，月平均收入约为4000-6000元，发挥了就业带动作用。

四是普惠性成果供给助力跨越基本公共服务鸿沟。依托于先进的数字技术发展，公共服务均衡化水平得到了大幅提升。《实施方案》提出，要促进优质数字教育资源共享、强化远程医疗供给服务能力、提升养老服务信息化水平、完善数字化社会保障服务，这将为群众提供更多普惠性成果，更好满足人民群众对公共服务日益增长的新需求。

目前，全国中小学（含教学点）互联网接入率达100%，通过“5G远程课堂”，无论身处山区还是牧场，学生们都可以共享共用来自大城市的优质课程资源。此外，全国已审批设置1700多家互联网医院，通过5G技术，可以开展远程诊疗、远程手术服务，推动全民共享数字红利。

郭建民还表示，近年来，我国数字经济的发展有力推动了我国经济发展的质量变革、效率变革、动力变革。数字经济通过拓宽发展渠道、加快产业转型、优化收入分配，已成为我国推进共同富裕的重要力量。应以此次《实施方案》印发为契机，认真学习贯彻、领会贯通，加强政策配套衔接，加深地方实践探索，加快建立评价机制，加大政策宣传解读，在大力发展数字经济中促进经济高质量发展，在扎实推进共同富裕中使全体人民共享发展成果。（实习生王婧玥对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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