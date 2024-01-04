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产业观察：市场规模不断扩大 “它”经济催生消费新需求

人民网记者 夏晓伦
2024年01月04日16:12 | 来源：人民网
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随着我国经济社会的不断发展，人民生活水平不断提升，近年来，宠物消费市场展现出巨大活力，产业规模不断扩大，“它”经济正在成为热门赛道。

数据显示，2023年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2793亿元，较2022年增长3.2%。城市居民对宠物的普遍需求，让宠物们走进了千家万户；生活水平的不断提升，也让养宠者更加重视宠物的个性化需求。

业内人士分析，宠物市场的变化归根结底还是来源于人和社会的变化，人口结构、消费水平、社会环境、政策导向、心理健康等都是养宠数量和宠物市场规模持续增长的重要推动力。

宠物数量迅速增长的同时，人们也开始追求宠物的幸福感和生活质量，养宠理念的变化使得愿意投入更多金钱和关怀来满足宠物的需求，宠物消费整体呈现高端化趋势。

据了解，宠物行业的产业链条覆盖宠物的全生命周期，从衣、食、住、行、医疗、玩乐等拟人需求来看，其产业链条近乎覆盖整个大消费赛道。有专家表示，未来，与宠物有关的创意服务需求会日趋明显，如何满足养宠者对人宠共享生活、宠物友好设计、老龄宠物关怀、智能宠物设备等方面的新需求，将成为全行业的新课题。

以老龄宠物关怀为例，“我们发现宠物老龄化趋势明显，犬猫进入中老年期容易出现健康问题，中老龄宠物更容易罹患疾病，但宠主往往意识不足，在初期忽略相关问题，缺乏对宠物老年病的前期识别和预防。”新瑞鹏宠物医疗集团市场部负责人表示。

《2023年中国宠物行业趋势洞察白皮书》显示，2022年中国有1.05亿只宠物猫和狗，其中超过20%已经达到老龄化标准，预计到2025年，这一比例将上升到30%，至少约有3150万只老年宠物。

老龄宠物数量的不断增加，给行业带来了新的挑战。“在此背景下，我们推出‘老伙伴关爱计划’，免费为中老年宠物进行体检筛查。考虑到犬、猫中老年疾病不同，面向中老年犬的体检筛查项目主要为‘老年动物认知功能障碍综合征（CDS）筛查’，面向猫咪的则主要为‘心脏病筛查’。”上述负责人介绍。

如今，围绕着宠物消费而诞生的“它经济”致力于满足人们的养宠需求，且随着生活水平的提高，将不断尝试满足新出现的消费需要和创新性服务需求。

对此，上述负责人建议，作为宠物医疗企业，首先要不断追求医疗技术的专业化，为宠物提供更精确的诊断和治疗；其次，要深度洞察和关怀宠物健康需求；第三，要重视和培养兽医人才，进一步推动医疗质量水平提升。

上述专家还表示，在行业高速发展的过程中，如果宠物消费要占据更广泛和更优质的市场，就需要进一步推动产业的标准化进程，越严格、越科学，就越是能帮助行业和企业行稳致远，也决定了宠物服务行业的质量水平与创新动力。

(责编：申佳平、高雷)
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