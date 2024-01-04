人民网北京1月4日电 （记者杜燕飞）国家发改委3日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。折算升价，从全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。

至此，国内成品油价格迎来年内首次上调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花8元。本次油价上调后，除海南、西藏外，全国其他地区92号汽油仍维持在在“7元时代”。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，中东局势持续紧张，引发市场对原油供应担忧，国际油价波动上行。美国原油、汽油库存下降，美元指数走弱，也对国际油价产生支撑作用。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（2023年12月19日—2024年1月2日）国际油价上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨3.87%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2024年1月17日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。目前来看，市场担忧欧佩克+自愿减产计划，全球原油需求也进一步放缓，预计下一轮成品油调价下调的概率较大。

金联创成品油分析师毕明欣认为，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率或以负值开端。短期内，国际原油走势或区间震荡，原油变化率或负向区间波动运行，新一轮成品油零售价下调概率偏大。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看，国际油价可能维持震荡走势。中东局势仍处于动荡期，将继续给国际油价运行带来不稳定因素；围绕美联储降息节奏的预期将影响投资机构情绪，也将加大国际油价波动幅度。

附：各地92号汽油最高零售价：

海南海口：92号汽油8.82元/升

西藏拉萨：92号汽油8.58元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.85元/升

云南昆明：92号汽油7.84元/升

贵州贵阳：92号汽油7.83元/升

四川成都：92号汽油7.8元/升

重庆：92号汽油7.77元/升

广西南宁：92号汽油7.76元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.73元/升

广东广州：92号汽油7.72元/升

湖北武汉：92号汽油7.71元/升

河南郑州；92号汽油7.71元/升

北京：92号汽油7.7元/升

甘肃兰州：92号汽油7.7元/升

河北石家庄：92号汽油7.7元/升

天津：92号汽油7.7元/升

江苏南京：92号汽油7.67元/升

浙江杭州：92号汽油7.67元/升

吉林长春：92号汽油7.67元/升

上海：92号汽油7.67元/升

山东济南：92号汽油7.67元/升

福建福州：92号汽油7.67元/升

江西南昌：92号汽油7.66元/升

青海西宁：92号汽油7.66元/升

安徽合肥：92号汽油7.66元/升

湖南长沙：92号汽油7.65元/升

山西太原：92号汽油7.65元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.64元/升

宁夏银川：92号汽油7.6元/升

陕西西安：92号汽油7.59元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.53元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：申佳平、高雷)

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