记者1月4日从国家开发银行获悉，2023年该行聚焦服务国家战略重点领域和薄弱环节发展，加大中长期信贷支持力度，发放铁路基础设施建设贷款1055亿元，支持贵南高铁、成自宜高铁、汕汕高铁、昌景黄高铁等多条高铁开通运营，涉及新通车里程约2300公里。

据介绍，2023年，国家开发银行聚焦高速铁路、重要区域城际铁路等重点领域，加强与有关部委、国铁集团及其他重点企业的沟通对接，积极提供中长期融资支持和规划融智等服务，有力支持了铁路交通基础设施高质量发展。

国家开发银行有关部门负责人表示，下一步，该行将强化职能定位，聚焦主责主业，继续深化政银企对接合作，重点围绕“八纵八横”高速铁路网建设，积极提供稳定的中长期融资支持，为构建现代综合交通运输体系贡献力量。（记者张千千）

(责编：杨光宇、袁勃)

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