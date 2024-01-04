《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》发布
2024年01月04日23:03 | 来源：新华网
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新华社北京1月4日电（记者严赋憬）国家数据局4日发布消息，国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，旨在充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展。
行动计划强调坚持需求牵引、注重实效，试点先行、重点突破，有效市场、有为政府，开放融合、安全有序等4方面基本原则，明确了到2026年底的工作目标。行动计划选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。
下一步，国家数据局将会同有关部门，加强组织领导，开展试点工作，推动以赛促用，加强资金支持，加强宣传推广，确保各项工作落到实处。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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