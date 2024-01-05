新华社北京1月4日电（记者叶昊鸣）记者4日从全国矿山安全生产工作会议上了解到，2024年我国将强力推进矿山基层基础建设，选强配齐矿山安全管理人员，规范矿山外包队伍管理，推进安全培训，加强现场管理，全面推进矿山安全生产标准化体系达标创建。

在当日召开的全国矿山安全生产工作会议上，国家矿山安全监察局有关负责人表示，2024年我国将推进矿山安全科技赋能，强化科技支撑能力建设，加强关键技术和先进适用装备攻关，强化矿山安全信息化、智能化建设。进一步提升应急处置能力，针对灾害特点开展应急演练，确保从业人员掌握熟练使用自救器等知识和技能，严格落实紧急情况停产撤人制度。坚持用事故教训推动工作，强力推进事故调查和责任追究，强化警示教育，严格事故统计和信息报送，加大举报奖励力度。

这位负责人说，2024年将推动关于进一步加强矿山安全生产工作的意见落地落实，贯彻落实煤矿安全生产条例，扎实开展矿山安全治本攻坚三年行动。深化隐蔽致灾因素普查，加强隐蔽致灾因素普查监督检查。推进重大安全风险管控，健全风险分级管控机制，加快化解采掘接续风险，加强设施设备、高风险作业、关键环节安全管理，加强停工停产和试生产矿山风险管控。推进重大隐患动态清零，健全重大隐患自查自改常态化机制、重大隐患治理跟踪督办机制和重大隐患调查处理机制，完善重大隐患跟踪整改制度，督促矿山企业闭环销号。

据了解，2023年我国扎实推进矿山重大事故隐患排查整治，各级监管监察部门检查发现煤矿隐患46.02万条，其中重大隐患2269条，整改率91.4%；检查发现非煤矿山隐患41.3万条，其中重大隐患1.21万条，整改率89.3%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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