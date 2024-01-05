本报记者 葛孟超

4家试点银行便利化业务量平均增长2.5倍

4家试点银行优质客户办理外汇收支业务平均时间缩短50%—75%

2023年中央经济工作会议要求，统筹推进深层次改革和高水平开放。2023年10月召开的中央金融工作会议指出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化。

为更好促进跨境贸易与投融资便利化，有效防控跨境资金流动风险，国家外汇管理局近日发布《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》），2024年1月1日起施行。

业内人士表示，《展业办法》旨在构建一套标准清晰的基础性、长远性制度安排，推动银行改革外汇业务流程，在“管得住”前提下“放得开”，让优质企业更好享受外汇便利化举措。

过去，银行侧重在事中对企业涉外业务单据、票证“逐笔核实”，根据《展业办法》，如今要转向全流程展业。

“《展业办法》构建全流程展业框架，包含事前客户识别与分类、事中差异化审查、事后监测报告。一方面，强化事前和事后环节风险责任，打破既往‘防风险’对事中环节的路径依赖；另一方面，对于优质客户，银行可以凭借其指令直接办理业务，提高外汇业务办理效率。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说。

此前，《展业办法》在中国民生银行、中信银行、中国银行和花旗银行等4家银行试点，效果良好。浙江蓝特光学股份有限公司主营业务为光学元器件研发制造，产品销往世界各地。“我们日常汇款笔数多，平均每周都有20多笔。除了支付货款外，还要支付专利费、会展费等。此前办理业务时，3名财务人员要提前3天和银行沟通，准备相关单据，一一分类匹配，再去银行办理。”蓝特光学财务负责人说。

2023年8月，在国家外汇局指导下，中信银行开始试点外汇展业改革。中信银行嘉兴分行通过事前尽职调查，充分了解企业外汇业务情况，依托数字化的外汇展业系统，对企业进行分类评级和风险管理，诚信优质的企业办理外汇业务的流程明显优化。

蓝特光学财务负责人说：“我们享受到了凭指令汇款的政策，有跨境付款需求时，财务人员可以直接在网银上提交跨境业务申请，一笔汇款业务3分钟内就能完成跨境结算。”

中国银行交易银行部副总经理刘云飞表示，试点实施后，中国银行试点相关机构以直通式、线上化产品为抓手，为优质客户提供跨境收支便利化服务，在最便捷的情况下可直接凭指令为优质客户办理跨境交易。从市场反馈看，客户表示业务审核材料进一步简化，审核更加快速便捷，可以有效降低财务及人力成本。

国家外汇局数据显示，外汇展业试点启动以来，4家试点银行的便利化业务量平均增长了2.5倍，展业改革试点框架下优质客户办理一笔外汇收支业务的平均时间缩短50%—75%，有效降低了企业经营成本。

王春英介绍，据试点银行反馈，外汇业务流程再造契合银行自身完善风控和业务发展需要，成本可控，有利于提升银行经营效率和管理效能。

中信银行总行国际业务部总经理张琳说，通过建立全流程展业框架，银行客户画像更加全面、立体，对客服务方案更加定制化、特色化，风险防控也更加精准、及时。

此外，《展业办法》写入尽职免责相关内容，这是我国外汇管理法规中首次提及。王春英介绍，《展业办法》明确，客户在银行开展的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定，银行能够证明已勤勉尽责采取外汇展业措施的，不追究相关法律责任。打消银行落实外汇便利化政策顾虑，更好地激励银行“能干、愿干、敢干”，提升合规客户跨境业务便利化感受。

王春英表示，改革尊重银行跨境业务规模、展业模式调整成本等方面客观差异，基于银行自愿前提逐步推进《展业办法》实施。

银行有意愿采用《展业办法》开展业务的，应具备规定条件；各级外汇局有专业辅导团队，辅导银行系统改造、完善业务流程等方面建设，协助银行做好相关准备工作，降低银行试错成本。银行尚不具备《展业办法》规定的组织架构、系统控制等要求的，按照原有相关外汇管理政策法规开展外汇业务，不受影响。

《 人民日报 》（ 2024年01月05日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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