原标题：ECH02024-BOSS直聘年度合作伙伴颁奖“音乐会”在北京举办

1月3日，“四方来才—ECHO2024-BOSS直聘年度合作伙伴颁奖音乐会”在北京举行。

BOSS直聘ECHO大会已连续举办多年，旨在激励各行业中成长快、为求职者提供更多就业岗位、在招聘过程中表现更多诚意的优质企业。

现场发布了ECHO2024获奖企业名单，获奖企业覆盖互联网、人工智能、医疗健康等多个热门行业，既有万人规模的大公司，也有100人以下的企业。

韧性十足 万千企业奏响拓岗主旋律

自2014年以来，BOSS直聘已经走过10年光阴。得益于平台企业提供的岗位和招聘者投入的时间，求职者在BOSS直聘上能够更高效地求职，发掘更多可能。

公开数据显示，2023年第三季度，BOSS直聘平均月活跃用户数（MAU）达到4460万，平台上月均有1.35亿人次获得了收获。

“我们与求职者一同致敬那些穿越周期长成大树，能够为社会提供很多就业岗位的企业；致敬那些岗位不断增长，愿意花更多时间发现人才的中小企业。”BOSS直聘首席运营官（COO）陈文钧说。

在过去的2023年，BOSS直聘见证了企业“从0到1”的建设，也看到了万千企业的成长与韧性。企业的新陈代谢与岗位需求变化共同反映行业的生长与发展。

从行业上来看，2023年平台上传媒、物流等行业提供了较多的就业岗位，人工智能、新能源等新兴行业深受求职者追捧，某新能源车企在BOSS直聘上累计发布1.2万个在线职位，过去一年间收获牛人开聊超过330万人次。从企业规模上来看，中小企业恢复更快，对人才的需求更迫切。一个从事高端服务业的中小企业，2023年在线职位数量比去年翻了三倍。

科研筑底 BOSS直聘助力企业四方来才

高效促进人岗连接、为求职者发掘更多可能的背后，蕴藏着万千企业的创业精神，也有科技的发展和进步。BOSS直聘自成立以来，始终重视对基础科研的投入，在2018年成立了职业科学实验室（Career Science Lab，简称CSL），秉持“赋职业以科学，成科学之事业”的理念，切切实实研究好“职业”这门学问。

活动现场，CSL主任祝恒书基于实验室的使命、愿景和价值观，和企业用户分享了BOSS直聘对“职业科学”的理解，以及研究成果应用于工业界的探讨。“在过去十年里，我们服务了上亿求职者和千万级的企业，我们只有把职业科学研究清楚了，才能更好地服务双边用户，这是我们企业的社会责任。” 祝恒书说。

据介绍，CSL是专注于“AI+职业”领域的交叉科学实验室，专注于负责任的人工智能、人才服务大模型、人才与管理计算、劳动力市场经济学、下一代智能招聘技术等研究，相关学术论文发表在KDD、SIGIR、TOIS、INFORMS JOC、Cities、Regional Studies等人工智能和管理学领域顶级学术会议和期刊上。

在产学研生态合作方面，截至目前，CSL已与北京大学、清华大学、中国科学技术大学、中国人民大学、北京航空航天大学、香港科技大学（广州）等高校开展深入学术交流合作，共建专业学位实践基地和智能人才服务技术研究中心，建立研究生校企联合培养和访问学者交流机制，并承担了在线招聘领域企业博士后科研工作站的建设工作。

此外，CSL积极代表公司参与国际、国内行业标准的制定，与产业伙伴共同推进智能人才服务场景中的技术伦理、服务公平性、安全可信等方向的标准化建设，努力打造面向劳动力市场的良性、可持续发展技术生态。

(责编：董童、李源)

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