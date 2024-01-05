原标题：长江金租落地全国首单飞轮储能融资租赁业务

随着国家“双碳”战略目标持续推进，作为上海农商银行集团化战略布局、服务长三角一体化国家战略的先锋队，长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）积极践行普惠金融赋能绿色低碳高质量发展，深化“ONE SHRCB”经营理念，紧紧围绕集团“打造长三角最具绿色发展底色的银行”的战略目标，将绿色租赁融入公司新三年战略方向，深入调研新能源行业技术前沿。近日，长江金租成功落地全国“首单”飞轮储能融资租赁业务，助力能源结构低碳转型，为城市绿色用电提供持续稳定的保障。

全球能源格局正发生日新月异的变革，能源源头(光伏、风电等)、电网、用电负荷和储能系统（ 简称“源网荷储” ）四要素中，储能的重要性日益凸显。

协合新能源集团于2007年香港联交所上市，专注开发、运营绿色清洁能源的综合性可再生能源电站，风电、光伏和储能电站是该集团实现减碳目标的重要抓手，连续实现年投产容量超百万千瓦，在MSCI的ESG评级中获评为A级。2022年，该集团成立子公司，致力于“飞轮+锂电”混合储能电站项目。利用飞轮储能系统旋转动能技术来存储和释放电能，具备充放电寿命长、安全环保性强、充放电循环效率高、无容量衰减等特点，结合与锂电池容量大、调频幅度高的优势，通过飞轮储能与锂电储能的珠联璧合，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力，促进新能源消纳，提升电网稳定性。

长江金租持续关注能源行业革新演变，锚定“现代能源”发展方向，充分发挥“融资+融物”特性与绿色经济重资产运营相互契合的优势，首次介入飞轮储能项目开展合作。围绕项目建成和运营开展风险评估，判断飞轮储能行业作为以精密制造为基础的新兴储能技术具有广阔的市场前景，根据当地政策扶持，明确独立调频电站的收益模式，进一步分析项目可行性。通过“直租+降赋税”模式，配合项目长周期，搭建前低后高的灵活还款结构，助力初创企业新建项目迅速投产，精准契合企业远景规划，有效缓解电站成本压力，构建以新能源为主体的新型电力系统，适用多个应用场景，拉动下游需求，实现经济与环境效益的双赢。

长江金租将在“ONE SHRCB”的指引下，继续立足长三角区域，辐射中东部和重点城市群，回归租赁本源，基于产业链资源整合、复合型人才团队培育积极打造专业化、差异化的核心竞争力，不断优化租赁业务结构，支持能源行业可持续高质量发展，持续构筑绿色租赁发展势能。

(责编：董童、李源)

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