近年来，河南省虞城县中药材产业由于产业发展科技创新不足、道地药材规范化基地建设无序、药材种质资源体系建设尚不完善，品牌建设意识淡薄，药农科技意识、市场意识、质量意识不高等一些瓶颈问题，制约着虞城县中药材产业高质量发展。

针对这些瓶颈短板，以河南农业大学李连珍教授为团长的十名博士组成的河南省中药材产业科技特派员服务团服务虞城以来，充分发挥其在全省中药材产业发展方面的政策站位优势，智力优势，技术优势，信息优势，在着力提升药农科技素质，培育培强新型农业经营主体，加强道地药材规范化基地认证，道地药材种质资源体系建设，推广中药材绿色生态种植，科学解决粮药争地矛盾，促进“三产”融合发展，打造中药材生产品牌等方面全方位给予虞城认真帮扶指导，取得显著成效。

一是面对农业非粮化发展的大形势，指导该县中药材产业坚持规划引领，持续优化区域布局，适地适种，加快把该县打造成布局合理、特色鲜明、产量稳定的豫东平原优质道地药材核心产区。二是扶贫增智，着力药农科技素质提升。帮扶以来，先后对虞城100家新型农业经营主体进行了中药材专业技术培训，为虞城培养了一大批懂技术、善经营、会管理的高素质职业药农精英。三是帮扶培强培优虞城县雪冰、秋乐、隆士达、人和、红影、永瑞等一批创新能力强、引领作用大、研发水平高、发展潜力好的农民专业合作组织。其中，雪冰、秋乐、隆士达3家合作社在其指导帮扶下已晋升为“国家级农民合作社示范社”，人和、红影、永瑞晋升为“省级农民合作社示范社”。这些合作社都成为引领农民发展中药材产业，实现脱贫致富，助力乡村振兴的主要生力军。四是积极开展科技攻关，解决技术难题。针对中药材生产中劳动成本高、药材质量不稳定、加工链条延伸不够等问题，研发推广了中药材“轻简化栽培”和“生态栽培”技术。以界沟镇为重点示范推广粮药间作、粮药轮作、进村入林等中药材种植模式，科学解决困扰虞城县粮药争地矛盾问题，达到粮食不减产，中药材产业大发展，促进优质麦优质药“双优”生产和谐发展。五是积极推动虞城道地中药材河南省地方技术标准制定，建立健全我县中药材产业绿色发展体系，引领全县中药材标准化生产。六是帮扶认证“虞紫苏”“惠楼山药”等一批省级虞城道地药材品种生产基地。唱响市场品牌，以品牌建设促进虞城中药材产业高质量发展。

科技特派员服务团置身虞城乡村，深入田间地头，做给农民看、带着农民干、帮着农民赚。在他们的具体帮扶指导下，虞城中药材产业步入了高质量发展的快车道。界沟镇被河南省农业农村厅授予“河南省中药材之乡”。虞城县先后被省政府授予“河南省优质中药材生产示范县”“河南省中药材产业发展十强县”。 （王支援 赵学书）

(责编：曹淼、李源)

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