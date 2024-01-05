原标题：北京城市副中心亮出最新发展“进度表”“任务单”

新华社北京1月4日电（记者张骁）织密“京津冀轨道网”，北京城市副中心站综合交通枢纽2024年实现基本完工；牢牢牵住非首都功能疏解这个“牛鼻子”，第二批北京市属行政企事业单位启动搬迁……推动京津冀协同发展战略走深走实，4日召开的北京市通州区两会亮出北京城市副中心最新发展“进度表”“任务单”。

党中央、国务院批复的北京城市副中心控规是城市副中心建设的“蓝图标尺”。通州区区长郑皓介绍，截至2022年底，控规综合实现率达49.7%。随着控规落地全面提速，城市副中心框架加快形成，经济运行持续向好，预计2023年地区生产总值同比增长5%左右。

积极承接非首都功能疏解，是规划建设城市副中心的重要使命。通州区政府工作报告显示，2023年，国投云网、中建新科等17家央企二、三级子公司实现落户，累计达到93家；新引入市属国企及下属企业6家，累计达到61家。2024年将乘势而上，确保首家市属国企总部大楼北投大厦竣工投用、中国人民大学通州新校区一期投用，加快承接北京中心城区优质溢出资源。

随着每年千亿元固定资产投资落地，城市副中心建安投资保持北京市第一，京津冀协同发展标志性项目、重要民生工程拔节生长。目前，京冀首条跨省域城市轨道交通线路北京地铁22号线通州段已完成总工程量的46%。2024年，外界关注的通清路、厂通路及跨潮白河大桥等将完工通车，通州区还将联合启动北三县出租车跨区域运营研究、健全检查站联动机制和区域警务协作机制，推动一体化交通“跑起来”。

协同推进优质资源共建共享，让群众幸福感“多起来”。2024年，通州区将协同开展北运河、潮白河等跨界流域综合治理和交界地区生态绿带建设，持续深化通武廊区域卫生健康一体化高质量发展，促进优质养老服务资源向周边地区延伸布局。“坚持一张蓝图绘到底，我们将全面推动城市副中心高质量发展迈入新阶段。”郑皓说。

(责编：罗知之、陈键)

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