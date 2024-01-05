原标题：我国将全面加快知识产权强国建设

本报北京1月4日电（记者张晓华）全国知识产权局局长会议4日在京举行。会议总结了2023年知识产权主要工作，部署了2024年重点任务，并动员知识产权全系统以机构改革为新起点，全面加快知识产权强国建设，奋力开启知识产权事业发展新征程。

2023年，我国知识产权工作硕果累累。全年共授权发明专利92.1万件、实用新型209万件、外观设计63.8万件，注册商标438.3万件，登记集成电路布图设计1.13万件，认定地理标志产品13件，通过PCT、海牙、马德里体系分别提交专利、外观设计、商标国际注册申请73812件、1166件（前11个月）、6196件，稳居世界前列。知识产权转化运用方面，全国专利商标质押融资额达8539.9亿元，同比增长75.4%，惠及企业3.7万家；达成专利开放许可1.7万项；知识产权使用费进出口总额达3345亿元（前11个月）。

会议部署了2024年八个方面重点工作。一是全面强化知识产权宏观统筹，不断汇聚起知识产权强国建设的合力；二是全面加强知识产权法治保障，做好相关法律法规的制定实施；三是全面推进知识产权转化运用，牵引带动知识产权全链条提质增效；四是全面完善知识产权保护体系，持续营造良好营商环境和创新环境；五是全面提升知识产权公共服务效能，加快推进知识产权服务业高质量发展；六是全面提高知识产权国际合作水平，深度参与全球知识产权治理；七是全面夯实知识产权事业发展基础，加强各级知识产权管理机构建设；八是全面加强党建和党风廉政建设，持续营造风清气正的政治环境。

“2024年是实施‘十四五’规划的关键一年，做好知识产权工作意义重大。”国家知识产权局局长申长雨表示，要深入实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划，以知识产权源头保护为基础，以转化运用为牵引，以机构改革为契机，全面强化知识产权创造、保护、管理和服务，更大力度加强知识产权保护国际合作，努力开创知识产权事业发展新局面，更好服务社会主义现代化强国建设。

(责编：罗知之、陈键)

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