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宁夏新能源装机突破3600万千瓦

2024年01月05日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：宁夏新能源装机突破3600万千瓦

本报银川1月4日电 记者张文攀、闫磊从国网宁夏电力有限公司获悉，截至2023年12月31日，宁夏新能源装机达3600.15万千瓦，储能规模达286.5万千瓦，最大充电电力228万千瓦，提升新能源利用率1.4个百分点，成为单位国土面积新能源装机开发强度最大的省份。

2023年以来，随着国家“沙戈荒”、“宁湘直流”配套等大型光伏基地项目并网，宁夏光伏装机持续增长，达2136.5万千瓦。面对光伏的快速发展，国网宁夏电力全面贯彻绿色发展理念，统筹协调源网荷储发展，不断提升新能源消纳水平，率先建设风光火储协同控制系统，规范储能日均“一充一放”调用。“2023年宁夏新能源发电量563.09亿千瓦时，新能源利用率连续五年超97%，整体呈现‘发电占比增、调度交易足、储能调用强、政策运用好、整体指标稳’的良好局面。”宁夏电力调度控制中心副总工程师马军说，下一步，国网宁夏电力将坚持“量率一体、保量稳率”，积极争取合理消纳指标，确保2024年新能源外送规模达150亿千瓦时以上。

(责编：罗知之、陈键)
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