原标题：开展“信号升格”专项行动

本报北京1月4日电（记者刘坤）工业和信息化部、国家发展改革委等11部门近日联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，加快推动移动网络深度覆盖，提升网络质量，优化用户感知。

通知明确，到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络卡顿、时延等主要业务指标全面优化。5G网络覆盖深度和广度持续完善。

通知从加强重点场景网络覆盖、加快重点业务服务提升、强化资源要素高效协同、促进监测评测水平提升等方面提出了重点任务。通知提出，加快推进5G网络向各乡镇、行政村延伸，重点覆盖乡镇政府所在地、乡村集市、村委会、村活动广场、乡镇卫生院和村卫生室等关键点位，提升大田种植、畜禽养殖、水产养殖等各类农业生产区域网络覆盖水平，满足农村居民便捷信息通信、直播带货、农业综合应用需求。到2025年，行政村移动网络信号覆盖和质量显著提升。

(责编：罗知之、陈键)

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