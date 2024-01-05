孟 珂

原标题：“磁力”持续增强 多家企业“改道”北交所上市

北交所市场“磁力”持续增强。Wind数据显示，自2023年9月1日证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称“北交所‘深改19条’”）发布以来，截至2024年1月4日，已有千禧龙纤、大鹏工业、九州风神、潜阳科技、公元新能、聚星科技、天威新材、丹娜生物等企业“改道”北交所上市。

北京利物投资管理有限公司创始人常春林对《证券日报》记者表示，随着政策有力支持，北交所市场生态明显优化，对创新型中小企业吸引力持续提升。北交所具备上市包容度高、审核效率高、转板制度明确等优点，未来或成为创新型中小企业IPO首选地。

从排队审核申报企业数量来看，北交所目前排队数量已超过科创板。截至2024年1月4日，创业板排队企业251家，科创板排队企业110家，北交所排队企业145家。而从IPO受理到发审委审核通过的时长来看，北交所平均耗时更短。

常春林表示，随着创新型中小企业对北交所市场的认可度逐渐提高，一批优质企业将积极登陆北交所。

近年来，不断推出的新举措助力北交所高质量扩容。2022年12月份，北交所和新三板推出挂牌上市直联审核监管机制（以下简称“直联机制”），为利润超过4000万元的企业创建了优质企业申报北交所上市的“快车道”。

开源证券数据显示，目前已有32家企业选择直联机制。其中，17家为国家级专精特新“小巨人”企业，2022年平均研发费用为3022.07万元，平均研发费用率为4.76%。

除“新三板—北交所”这一传统上市路径以外，“免挂牌”直接IPO预计成为企业在北交所上市的新路径。北交所“深改19条”提出，在坚守北交所市场定位前提下，允许符合条件的优质中小企业首次公开发行并在北交所上市。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨在接受《证券日报》记者采访时表示，参考科创板经验，2024年北交所仍然是高质量扩容期，预计新增上市公司数量达到120家至150家。

东方财富Choice数据显示，2023年，北交所共有77只新股上市，平均首日涨幅达到56.9%。其中有11只涨幅超过100%，涨幅在50%至100%区间的有16只。而2020年至2022年上市的162只新股，平均首日涨幅仅为23.51%。

诸海滨认为，北交所新股首日表现优异的原因可归结为：绝对发行股价低（8元及以下）、较低的发行市盈率和可比公司折价（行业市盈率的70%以下）、低流通股本占比（25%以下）、稀缺性（行业领先龙头/全A稀缺标的）、专精特新属性等。

在常春林看来，吸引一批优质企业上市将会推动北交所市场生态进一步优化。

“北交所‘深改19条’中还有很多重磅措施没有实施，比如直接IPO制度等。此外，还有至少16家做市商正在等待证监会审批入市。社保基金、境外长期资金等也有入市空间。”广东力量私募基金管理有限公司总经理朱为绎对《证券日报》记者表示，2024年北交所行情具有持续性。

(责编：罗知之、陈键)

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