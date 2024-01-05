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中小银行跟进下调存款利率 专家称对“开门红”影响不大

彭 妍
2024年01月05日09:13 | 来源：证券日报
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原标题：中小银行跟进下调存款利率 专家称对“开门红”影响不大

       

2024年，银行“开门红”的序幕已经拉开。在年初的“揽储”关键期，部分城商行、农商行以及村镇银行纷纷加入了下调存款利率的队伍。

受访业内人士分析称，在全国性银行率先下调存款利率的背景下，中小银行跟随式下调利率不影响其相对利率优势，存款流失风险可控。但长期来看，存款利率下降是大势所趋，利率下调对中小银行的影响要大于股份制银行和国有大行。

中小银行跟进下调存款利率

继去年年底国有六大行、股份制银行率先启动第三轮存款挂牌利率集体调降之后，近日，存款挂牌利率又迎来一波调降，此次主要集中于城商行、农商行以及村镇银行等。

《证券日报》记者了解到，近日包括苏州银行、上海银行、伊犁农商银行、都江堰金都村镇银行等在内的多家机构均已下调了存款利率，品种覆盖活期存款、对公定期存款、个人定期存款等。

从以往下调存款利率“大行先行，中小银行跟进”的规律看，年初中小银行的“调降”行为也在意料之中。

从利率表现来看，历次存款利率下调之后，中小银行的水平都高于全国性商业银行，农商行、村镇银行调整后的利率水平也明显高于全国性商业银行，以三年期、五年期定期存款利率为例，普遍较国有大行、股份制银行上浮10个基点至20个基点。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示，存款利率下调对中小银行“开门红”目标的影响并不大。一方面，此次部分中小银行下调存款利率是对前期国有大行、股份制银行下调存款利率的跟进，调整后，相对于股份制银行、国有大行，中小银行的利率优势仍然存在。另一方面，中小银行的利率定价也更加精细化，此次国有大行、股份制银行下调存款利率之后，中小银行能够在测算的基础上选择利率定价策略，目前看并非全部中小银行的所有存款产品均跟进下调。

业内人士表示，不同银行由于存款定价策略、资产负债管理等方面不同，存款利率调整的时间、节奏和幅度都可能存在一定差异。中小银行各期限利率普遍比国有大行高，因为中小银行在营销策略上主要通过利率吸引客户。

积极化解揽储压力

在如今存款利率持续降低的背景下，揽储已“难上加难”，对于中小银行更是如此。

“现在拉存款很难。”有中小银行理财经理向记者表示，“虽然我行的存款利率相比国有大行还存在优势，但利率整体下调已成为趋势。”

杨海平建议，中小银行应围绕做大基础客群，创新产品和业务模式，升级服务品质。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示，面对存款利率下调，中小银行需要通过发展资产和中收业务沉淀资金，丰富存款来源。

(责编：罗知之、陈键)
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