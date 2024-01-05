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河南虞城：就业帮扶车间助村民成就“甜蜜事业”

2024年01月05日09:14 | 来源：人民网
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数九寒冬，寒风刺骨。本是冬闲季节，而在河南省虞城县城郊乡郭土楼村帮扶车间内，忙碌的工人们时不时的说笑。他们嘴里的老板——姜涛，正在搬运装好箱的大金果。

姜涛今年40岁，大学毕业后在外面漂泊了好几年。按他自己的话说，既开阔了视野，也增长了见识。在尝到了生活的艰辛后，决定回家继承亲人的糕点加工手艺，开创属于自己的“甜蜜”事业。2017年10月，郭土楼村1000多平方米的帮扶车间建成后，由于该村距离县城近、交通方便，他为扩大生产规模，决定到郭土楼村发展。

经过市场调查，姜涛发现大金果在市场上挺受欢迎，但做成功的不多，因为这种糕点一旦做不好就会碎裂、软弹和发硬，便多次在原有加工技艺基础上进行改进。经过近两年的实验，最终研发出了一种酥脆香甜的大金果，上市后很受群众喜爱，还远销到北京、长沙等地。

姜涛介绍，因为姓姜且在家排行老三，再加上自己加工的大金果等糕点个大饱满、胖胖乎乎，就给自己的糕点注册了“姜三胖”这一商标。

据了解，姜涛说加工生产的糕点，用料讲究、保证品质，所生产的江米条、大金果、蜜三刀、芝麻条等备受客户喜欢。客户到商丘食品批发市场，都会问有没有“姜三胖”。

每年的5月到8月，是糕点加工的空档期。由于天气原因，江米条等糕点不得不停产。为填补这个空档，2023年3月，姜涛去河北一家食品厂学习了面包、桃酥和月饼的加工技艺。他表示，现成这三样糕点的加工技术已完全掌握，正在琢磨如何让它们更有特色和卖点。

在参观大金果生产线时，姜涛介绍，帮扶车间平常需要10多个工人，到生产旺季需要20来个，都是附近的村民。“姜涛老板人好，每天早上送孩子上学后再来上班，中午饭顿顿有肉而且免费，一天还能挣百十块的工资，挺好的。”郭土楼村村民李素美开心地说。

姜涛表示，他还有一个心愿，就是计划把自己的“甜蜜”事业不断做大，为更多附近的村民找点事干。（王支援）

(责编：董童、李源)
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