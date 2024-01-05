刘园园

原标题：我国将加快构建全国一体化算力网

日前，由国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》）正式公布。

《实施意见》出台的背景是什么？什么是全国一体化算力网，将如何布局？国家数据局主要负责同志1月3日在回答媒体提问时，对《实施意见》进行了解读。

以算力赋能经济高质量发展

《实施意见》明确，以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥全国一体化算力网络国家枢纽节点（以下简称“国家枢纽节点”）引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。

“‘东数西算’工程全面启动以来，国家枢纽节点建设取得阶段性成果，算力资源东西分布不均现象显著改善，集约化态势初步形成。”谈及文件出台的背景，国家数据局主要负责同志介绍，但相关领域仍面临多方面问题需要解决。

该负责同志提到，国家枢纽节点区域性、结构性布局还需进一步完善；算力有效调度尚未完全破题；网络通道的传输质量、资费未能有效支撑东部数据业务西迁；算力与电力系统协同发展水平亟待加强；数据中心集群安全防护水平有待进一步提升。

各类算力资源一体化调度运营

“全国一体化算力网是以信息网络技术为载体，促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施。”国家数据局主要负责同志概括了全国一体化算力网的4个典型特征：集约化、一体化、协同化、价值化。

该负责同志介绍，集约化即促进通用算力、智能算力、超级算力等各类算力资源在国家枢纽节点的规模化建设、集约化发展，为全国算力基础设施提供“蓄水池”；一体化即打造全国一体化的算力调度平台体系，联通区域级、省级、市级算力调度平台，促进算力资源跨地区、跨行业高效调度。

此外，协同化即建立政府引导、市场化运作、全社会参与的协同推进机制，强化模式创新，推动各类算力资源并网调度，促进算力与电力协同发展，积极发展绿色算力；价值化即积极推进数算融合，通过数据资源、数据产品、模型算法的传输、加工、利用，激活数据要素价值，赋能数字经济高质量发展。

三类场景共同构成算力服务体系

《实施意见》提出，到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。1ms（毫秒）时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。

《实施意见》还明确，各地区应就近使用国家枢纽节点算力资源，实现“东数东算”“西数西算”与“东数西算”协同推进。

“客观上，由于网络时延等限制存在，并非所有算力服务场景都适用‘东数西算’。‘东数东算’‘西数西算’是对‘东数西算’的补充完善，三类场景共同构成面向实际业务场景的算力服务体系。”国家数据局主要负责同志解释道。

上述负责同志举例说，如针对人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。再如自动驾驶、证券交易等低时延业务场景则可通过“东数东算”“西数西算”的方式就近计算，实现区域内算力资源的集约利用，提升算力使用效率。

(责编：罗知之、陈键)

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