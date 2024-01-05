原标题：技术突破助力C919铝材国产化提速

科技日报重庆1月4日电 （记者雍黎 通讯员黎明勇）新年伊始，国产大型客机C919投用达4架。记者4日从中铝集团西南铝业（集团）有限责任公司（以下简称“中铝西南铝”）获悉，作为国内首家为C919提供铝合金材料的企业，截至目前，中铝西南铝已先后为C919提供各类高性能铝合金材料上千件近600吨。

据了解，从C919立项起，中铝西南铝就承担了板材、锻件以及挤压材等13项关键铝合金材料的研制生产任务。其通过研制攻关，先后突破了超大规格铸造、精密等温锻造及数字模拟成型等20余项关键技术，相关材料已在机翼梁、肋、机身框、壁板等关键承力部件上实现了装机应用。材料综合性能达到国际先进水平，为保障C919用铝合金产业链自主可控走出了一条从原材料研发、认证到装机应用全链条市场化之路。

2023年，中铝西南铝紧盯技术突破、成果转化、质量提升等关键环节，持续加大研发投入，强化科技攻关，加快补齐关键短板，着力锻造“创新”长板。公司顺利完成了以模锻件、大规格板、厚板、预拉伸板、管材、型材等为代表的服务国家战略类材料保供任务，实现产量同比增长16%，切实提升了我国先进材料产业链、供应链韧性和安全水平。

值得一提的是，为解决民机某关键结构件久攻不破的强韧性与应力腐蚀匹配关键问题，中铝西南铝运用问题导向和系统思维模式，进行1000余个试样分析和30余种工艺试制，最终通过转阶段评审，为民机铝材实现100%国产化跨出坚实一步。

(责编：罗知之、陈键)

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