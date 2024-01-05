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国产巨型工程轮胎成型机完成升级

2024年01月05日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：国产巨型工程轮胎成型机完成升级

科技日报北京1月4日电 （记者何亮）记者4日从中国中化控股有限责任公司获悉，中国中化所属桂林橡机自主研发的智能化57吋子午线巨型工程轮胎成型机完成创新升级，最大可生产直径超3.6米的子午线巨型工程轮胎。

据了解，57吋子午线巨型工程轮胎成型机长45米，宽32米，高6.8米，拥有36项专利技术，是轮胎生产的核心装备。

子午线巨型工程轮胎制造难度大，制造技术和品质要求高，一旦出现废胎，将造成极大资源浪费和成本损失。桂林橡机57吋子午线巨型工程轮胎成型机对胎坯成型的质量控制进行了重点攻关，通过优化升级自动指型正反包装置、胎体层胶料纠偏装置、新型卸胎装置等，在提高自动化水平的同时还提高了胎坯的品质。

“经过多轮实地考察，我们的设备不仅占地面积比同规格机型减少30%，还能直接接入生产制造执行系统（MES）进行数字化生产管理，满足客户实现100%绿色制造的要求。”桂林橡机副总经理雷激介绍说。

目前该设备各部件已分批全部运抵客户现场，正在顺利安装中。

(责编：罗知之、陈键)
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