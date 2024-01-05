原标题：新疆稠油开采实现“以电代汽”

◎通讯员 田华英 娄林毅 张 悦 本报记者 朱 彤

2023年12月31日，在中国最大超稠油生产基地——新疆油田公司风城油田的重18井区FHW3120井组，工人转动阀门，浓稠的黑色原油冒着热气喷涌而出。

作为我国第一个采用蒸汽辅助重力泄油（SAGD）井下大功率电加热启动技术（以下简称SAGD电加热启动技术）开采稠油的井组，风城油田现场采出的原油呈泡沫油状，流动性好，这表明SAGD电加热启动技术效果良好。

中国科学院院士、油气钻探与开采专家高德利说：“这意味着稠油开采‘以电代汽’取得突破，标志着我国稠油开采向‘低碳时代’迈进。”

稠油被称为“流不动的油田”，占全世界石油储量的70％以上，其中，超稠油像凝结成块的沥青。风城油田拥有超稠油油藏资源3.6亿吨，其优质的环烷基原油可生产用于航天航空、交通运输及电力等行业的75种高端油品。

新疆油田稠油SAGD电加热启动技术攻关团队成员何万军说，超稠油的开采属世界级难题。SAGD技术是风城油田超稠油开采的主体技术。

据了解，SAGD技术是一种类似“蒸烤”的开发技术。它通过在油藏底部平行部署一对注汽井和生产井，向注气井内注入高温蒸汽，使稠油逐渐“蒸化”流动，最后在重力作用下下泄采油。

数据显示，新疆油田稠油产量占该公司总产量的32%，但能量消耗却占到了公司总能耗的80%。

针对SAGD循环预热阶段时间长、能耗大的问题，2017年起，新疆油田公司联合中国石油勘探开发研究院，组成了新疆油田公司首席技术专家孙新革领衔的科研攻关团队，研发SAGD电加热启动技术。

2023年6月，攻关团队在风城油田FHW3120井组下入大功率电加热器，开展井间无施压全井段均衡SAGD电加热启动试验。截至2023年12月31日，4轮试验共采出稠油1990吨。

孙新革说，与传统SAGD技术相比，SAGD电加热启动技术预热时间缩短了40%，减少了95%的碳排放，单井组还能节约蒸汽3.6万吨、天然气240多万立方米和污水处理费约15万元。更重要的是，该技术用于稠油开发时无需持续加热，让“看天吃饭”的风能、太阳能发电能够就地消纳。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经